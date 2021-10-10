Происшествия

34 минуты назад

Камера наблюдения сняла вандалов с улицы Советской

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#вандализм #хулиганство
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Неизвестные разрисовали остановку общественного транспорта на глазах у людей.

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В Липецке на улице Совестной 10 октября около часа ночи вандалы разрисовали остановку общественного транспорта «Стадион Металлург».

Хулиганскую выходку запечатлела камера уличного наблюдения.

Судя по записи, трое молодых людей, вооруженные маркерами, исписывали стекла остановки на глазах у прохожих. А в какой-то момент мимо них проехал автомобиль полиции.

Им понадобилось около 15 минут, чтобы изуродовать стекла.
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#вандализм #хулиганство
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Комментарии (1)

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повезло повезло

2 минуты назад
наказание было рядом, но им повезло...
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