Камера наблюдения сняла вандалов с улицы Советской

Неизвестные разрисовали остановку общественного транспорта на глазах у людей.



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В Липецке на улице Совестной 10 октября около часа ночи вандалы разрисовали остановку общественного транспорта «Стадион Металлург».



Хулиганскую выходку запечатлела камера уличного наблюдения.



Судя по записи, трое молодых людей, вооруженные маркерами, исписывали стекла остановки на глазах у прохожих. А в какой-то момент мимо них проехал автомобиль полиции.



Им понадобилось около 15 минут, чтобы изуродовать стекла.

