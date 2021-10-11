Происшествия
32 минуты назад
Полицейские выясняют, что произошло в Сырском Руднике
Возмутитель спокойствия до сих пор находится у медиков.
Накануне GOROD48 сообщал о мужчине, который в наручниках лежал около магазина в районе Сырского Рудника, рядом с ним стоял сотрудник ГБР.
Эта ситуация возмутила прохожих и они обратились в редакцию. На место происшествия тогда выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после приезда полиции мужчина был передан бригаде скорой помощи. Гражданин до сих пор находится в медицинском учреждении. Полицейские ждут, пока врачи разрешат его допросить.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — добавили в пресс-службе ведомства.
Эта ситуация возмутила прохожих и они обратились в редакцию. На место происшествия тогда выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после приезда полиции мужчина был передан бригаде скорой помощи. Гражданин до сих пор находится в медицинском учреждении. Полицейские ждут, пока врачи разрешат его допросить.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — добавили в пресс-службе ведомства.