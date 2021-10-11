Происшествия

32 минуты назад

Полицейские выясняют, что произошло в Сырском Руднике

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#ГБР #полиция
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Полицейские выясняют, что произошло в Сырском Руднике

Возмутитель спокойствия до сих пор находится у медиков.

Накануне GOROD48 сообщал о мужчине, который в наручниках лежал около магазина в районе Сырского Рудника, рядом с ним стоял сотрудник ГБР.

Эта ситуация возмутила прохожих и они обратились в редакцию. На место происшествия тогда выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после приезда полиции мужчина был передан бригаде скорой помощи. Гражданин до сих пор находится в медицинском учреждении. Полицейские ждут, пока врачи разрешат его допросить.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — добавили в пресс-службе ведомства.
857
#ГБР #полиция
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