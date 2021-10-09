Около магазина в Сырском Руднике лежит полуголый человек в наручниках

Рядом с ним находится представитель ГБР.

В редакцию GOROD48 обратился читатель, который рассказал, что около магазина в районе Сырского Рудника увидел полуголого человека в наручниках, рядом с ним был сотрудник ГБР. У лежащего разбито лицо, а на одежде, следы от обуви. Правозащитник вмешался в ситуацию и подошел к охраннику, возмутившись жестким обращением с мужчиной. Поинтересовался, вызвал ли сотрудник ГБР полицию, последний ответил утвердительно.



— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку для проведения всех необходимых мероприятий. Все обстоятельства произошедшего выясняются, по материалам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.