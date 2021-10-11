Общество
28 минут назад
Если водитель не принимает транспортную карту
3 917
Транспортники дали скрипт пассажирам.
В случае, если вам отказали в льготном проезде при оплате наличными при предъявлении льготной карты на маршрутах городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области, региональное управление дорог и транспорта рекомендует:
- зафиксировать номер маршрута.
- время и дату поездки.
- государственный номер транспортного средства.
Информацию по пригородным, межмуниципальным маршрутам можно направить в @dor_trans48 или на почту avtodor@admlr.lipetsk.ru. Также для пассажиров создана форма обратной связи. Обращения по городскому транспорту следует направить в @deptrans_lip.
Из-за отзыва лицензии у оператора системы безналичной оплаты проезда старого образца АО «ОРБАНК» работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена. Оплатить проезд старыми картами нельзя до тех пор, пока регион не получит необходимые разъяснения от Банка России по порядку взаимодействия между участниками данной системы.
В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
- зафиксировать номер маршрута.
- время и дату поездки.
- государственный номер транспортного средства.
Информацию по пригородным, межмуниципальным маршрутам можно направить в @dor_trans48 или на почту avtodor@admlr.lipetsk.ru. Также для пассажиров создана форма обратной связи. Обращения по городскому транспорту следует направить в @deptrans_lip.
Из-за отзыва лицензии у оператора системы безналичной оплаты проезда старого образца АО «ОРБАНК» работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена. Оплатить проезд старыми картами нельзя до тех пор, пока регион не получит необходимые разъяснения от Банка России по порядку взаимодействия между участниками данной системы.
В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
3 917
Заявление принимают или нет?????
Любопытный
Николай