Общество

28 минут назад

Если водитель не принимает транспортную карту

3 917
#проезд #оплата #транспорт
5
Если водитель не принимает транспортную карту

Транспортники дали скрипт пассажирам.

В случае, если вам отказали в льготном проезде при оплате наличными при предъявлении льготной карты на маршрутах городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области, региональное управление дорог и транспорта рекомендует:

- зафиксировать номер маршрута.
- время и дату поездки.
- государственный номер транспортного средства.

Информацию по пригородным, межмуниципальным маршрутам можно направить в @dor_trans48 или на почту avtodor@admlr.lipetsk.ru. Также для пассажиров создана форма обратной связи. Обращения по городскому транспорту следует направить в @deptrans_lip.

Из-за отзыва лицензии у оператора системы безналичной оплаты проезда старого образца АО «ОРБАНК» работа системы оплаты проезда старыми картами остановлена. Оплатить проезд старыми картами нельзя до тех пор, пока регион не получит необходимые разъяснения от Банка России по порядку взаимодействия между участниками данной системы.

В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. Сейчас в «ОРБАНКе» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
3 917
#проезд #оплата #транспорт
5

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Заявление принимают или нет?????

10 минут назад
Выяснить какое юр-лицо заключила договор с этим банком, обязать его рассчитаться по остатком на ТК. Так ка жители не виноваты что некоторые ответственный лица заключают договор со минимальными банками контракты. Сейчас новые карты тоже к сомнительному банку привязаны 3.1 из 5 и отзывы можно почитать.
ответить

Любопытный

13 минут назад
Почему любые действия госструктур сказываются на населении только негативно?
ответить

Николай

16 минут назад
Ждут Нового года. Опять хотят наживиться за счёт простого люда. Осталось немного,а ремонт всего минуты. Кто ответит? Опятьдурят нашего брата.
ответить

Еще в рубрике

Липчане пожертвовали 5 тонн продуктов
#зоопарк #акция
Липчане пожертвовали 5 тонн продуктов

17 минут назад

Общество
В Липецке наступит лето в октябре
#прогноз погоды
3
В Липецке наступит лето в октябре

54 минуты назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Коровино отключат холодную воду для устранения утечки на трубопроводе
#отключение воды
12
В Коровино отключат холодную воду для устранения утечки на трубопроводе

вчера, 14:57

Общество
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки
#коронавирус #статистика
158
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки

вчера, 11:21

Общество
Картины старого собора
14
Картины старого собора

09.10.2021 10:00

Общество