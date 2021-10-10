Москвич предложил липчанке купить несуществующую технику и обманул

Расследование уголовного дела 36-летнего уроженца Москву по покушению на мошенничество подошло к концу, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Следователь Следователем СУ УМВД России по Липецку установил, что в июне 2021 года обвиняемому понадобились деньги. Тогда он решил обмануть свою знакомую, с которой ранее работал в магазине одежды. Мужчина предложил ей купить телевизор по выгодной цене - за 24 000 рублей. 12 000 рублей надо было перевести сразу, а остальные 12 000 рублей отдать при получении товара через 4 дня. Вот только никакого телевизора у него не было.



Женщина согласилась, перевела первые деньги на банковский счет. На следующий день обвиняемый снова позвонил ей и предложил приобрести ноутбук по аукционной цене за 20 000 рублей. Она согласилась, но он также потребовал перевести 12 000 рублей в качестве предоплаты, а остальные 8 000 рублей отдать при получении ноутбука вместе с телевизором.



Когда все сроки истекли, москвич все время придумывал различные предлоги, чтобы объяснить, почему техника не доставляется. А деньги к тому времени он уже потратил на свои нужды.



- Вину в совершенном преступлении фигурант признает в полном объеме. В содеянном раскаялся, полностью возместив причиненный материальный ущерб потерпевшей. По окончанию расследования уголовного дела следствие выступило с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа., - рассказали в пресс-службе ведомства.



