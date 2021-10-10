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Москвич предложил липчанке купить несуществующую технику и обманул
Расследование уголовного дела 36-летнего уроженца Москву по покушению на мошенничество подошло к концу, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Женщина согласилась, перевела первые деньги на банковский счет. На следующий день обвиняемый снова позвонил ей и предложил приобрести ноутбук по аукционной цене за 20 000 рублей. Она согласилась, но он также потребовал перевести 12 000 рублей в качестве предоплаты, а остальные 8 000 рублей отдать при получении ноутбука вместе с телевизором.
Когда все сроки истекли, москвич все время придумывал различные предлоги, чтобы объяснить, почему техника не доставляется. А деньги к тому времени он уже потратил на свои нужды.
- Вину в совершенном преступлении фигурант признает в полном объеме. В содеянном раскаялся, полностью возместив причиненный материальный ущерб потерпевшей. По окончанию расследования уголовного дела следствие выступило с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа., - рассказали в пресс-службе ведомства.