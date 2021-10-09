Коронавирус в России: ограничения возвращаются

Эпидситуация осложняется, нынешнюю волну называют самой тяжелой из всех трех — регионы возвращают ограничения. Взрослых призывают поскорее привиться от COVID-19 — для коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще почти 36 миллионов человек. Штамм «Дельта» может остаться основным.

Число заболевших коронавирусом в регионах продолжает расти — власти готовятся к суточному рубежу в 30 тысяч: на этой неделе заразившихся регистрировали от 25,1 до 27,5 тысячи случаев за сутки. 7 октября прирост заболевших оказался максимальным с 31 декабря 2020 года — 27 550. Суточная смертность также ставит антирекорды и приближается к тысяче летальных случаев — 8 октября было объявлено о новом максимуме с начала пандемии: 936 летальных случаев. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 130 820 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 7 717 356 человек, умерли 214 485 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, продолжает расти, оно преодолело 250 случаев в сутки — с понедельника по пятницу регистрировалось от 242 до 261 заразившихся. Число летальных случаев составило 1743 человека. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 55 000 случаев новой коронавирусной инфекции, 48 119 человек выздоровели.



Сбываются прогнозы, что с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация осложнится — заболеваемость коронавирусом в регионах продолжает расти. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании президента с членами правительства, заболеваемость выросла уже в 67 регионах. Крайне напряженной охарактеризовал ситуацию с COVID-19 министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», — сказал он в ходе посещения Курской областной клинической больницы, передает ТАСС. Так, количество заразившихся новым вирусом, уже превышает 27 тысяч — в последний раз выше этой планки показатель регистрировали 1 января (27 039 случаев). Смертность обновляет максимумы и уже перешагнула за отметку в 900 летальных случаев — 8 октября оперштаб сообщил о 936 смертях за сутки, это самый высокий показатель с начала пандемии. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании заявила, что Россия приблизилась к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Рост заболеваемоси с начала сентября она оценила в 31% — с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев. В больницах находятся 212 тысяч пациентов с коронавирусом — такие данные представил Михаил Мурашко. При том, среди привитых тяжелое течение болезни развилось лишь у 0,03%.



От коронавирусной инфекции привились полностью 42,4 миллиона человек, с теми, кто получил одну дозу вакцины их число составляет 47,8 миллиона. Предполагается, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослых, то есть свыше 90 миллионов человек. При этом необходимо также вакцинировать 7,6 миллиона россиян, которые привились или переболели более полугода назад, передает ТАСС слова вице-премьера. На первом месте среди заболевших остаются граждане старше 65 лет. Голикова добавила, что среди этой возрастной группы прививки сделали 40,5%. Стало больше заболевших детей. Причина — в самолечении: «У нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быть», — пояснила она во время совещания, передают РИА Новости.



Коронавирусная инфекция в августе стала основной причиной смерти 43,6 тысячи человек, причем у 38,6 тысячи вирус был идентифицирован, а примерно у 5 тысяч он предполагался, сообщает Росстат. В целом смертность в августе выросла по сравнению с прошлогодним на 32,5%. Как отметила Голикова, из общего прироста смертности в нынешнем августе 81,7% приходится на смертность от COVID-19. Врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в интервью радио Sputnik предположила, что одной из причин роста смертности стал преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности. «Мы перевели коронавирус в разряд привычных инфекций раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда», — пояснила врач свое мнение. Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что одной из причин роста является низкий уровень вакцинации — его мнение передает РБК. А врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с РБК заявил, что заболеваемость растет потому что меры личной профилактики в том числе масочный режим соблюдаются населением не так строго, как это было в первую и вторую волну.



Ситуацию осложняет смена симптомов COVID-19. Медики предупредили — начало заболевания стало чаще походить на грипп. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сегодня больше всего случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ. При том, основным остается уже обосновавшийся в России штамм «Дельта». На его долю приходится от 98% до 100% выявленных случаев, пояснил на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы» директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» в России обнаружены не были. Штамм «Дельта» может остаться доминирующим и даже перестанет эволюционировать, считает ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин, передает ТАСС.



На лечение коронавируса регионам продолжают выделять деньги из федерального бюджета. Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов на амбулаторном лечении в регионах РФ и городе Байконур, распоряжение уже опубликовано на портале правовой информации. Фармацевтические компании продолжают выпускать вакцины — по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство в РФ вакцин против коронавируса составили 30 миллиардов рублей. Сейчас в России налажено производство четырех вакцин.



Уровень вакцинации остается недостаточным, при том, что резерв препаратов в регионах есть, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Между тем, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, прививка очень эффективна для профилактики тяжелого течения COVID-19 — людей с тяжелым течением болезни среди вакцинированных единицы. Как передают РИА Новости, Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Курскую область отметил — нужно продолжать разъяснительную работу о том, почему так важна прививка от COVID-19. «Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, но так есть же один путь — вакцинация», — добавил премьер-министр. Ревакцинация при высоком общем уровне иммунизации тоже потребуется реже, считает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передают «Известия». При том, всеобщей принудительной вакцинации от коронавируса не может быть и не будет, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают РИА Новости.



Общефедерального локдауна в России не будет, считает Валентина Матвиенко. При этом регионы вправе вводить свои ограничительные меры, напомнила она в беседе с журналистами. Абсолютно нежелательным сценарием назвал введение локдауна пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация», — сказал он. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в стране уже разработали меры, которые помогают защитить население и без жесткого карантина на федеральном уровне.



Список регионов, где вводят новые ограничения, растет с каждым днем. Возвращаются уже привычные меры: QR-коды, ПЦР-тесты для непривитых и обязательная вакцинация для работников некоторых сфер. Так, около трети российских регионов уже ввели систему QR-кодов при посещении различных мероприятий или планируют ее ввести в ближайшие две недели, передает ТАСС. Параллельно во многих регионах вводится обязательная вакцинация для ряда категорий жителей. В основном речь идет о работниках общепита и торговли, образования, медицины, культуры, транспортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, государственных и муниципальных учреждений. Часть сотрудников снова уходят на «удаленку». Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от эпидситуации, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



Профилактика и меры защиты важны для тех, кто не переболел и тех, кто уже столкнулся с вирусом SARS-CoV-2. Заразившиеся во время болезни должны помнить о том, насколько важна самоизоляция, отметила Анна Попова. Тем, кто уже выздоровел, следует пройти углубленную диспансеризацию — для переболевших коронавирусом она проводится с июля 2021 года, напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Врач-терапевт Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik рассказала о мерах безопасности, которые важно соблюдать каждому для защиты от инфекции. Основные меры предосторожности остаются такими же, как и год назад: следует избегать посещения массовых мероприятий и отказаться от прогулок по торговым центрам. В общественных местах обязательно нужно носить медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа. Эффективной мерой защиты остается мытье рук. Безусловным способом защиты остается вакцина.



Большинство учебных заведений продолжают очные занятия. Об этом заявил журналистам первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, передает ТАСС. «Мы, безусловно, понимаем, что образовательные процессы, это сейчас в основном так [и происходит], должны проходить в очном формате, потому что ничто не может заменить живого общения учителя и ребенка в школе», — пояснил чиновник. Однако школы, техникумы, вузы могут вводить при необходимости «дистанционку» — из-за роста заболеваемости на удаленное обучение продолжают переходить отдельные классы или учебные заведения целиком, некоторые школы продляют каникулярный период.