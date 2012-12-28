Подруга подкинула проблем: публикация о котёнке «ВКонтакте» довела его 36-летнего хозяина до суда
Сегодня в Липецке: курсы китайского, таксист-многоженец, футбол и загадка древнего живописца
Общество
205
сегодня, 12:03
5
На содержание и ремонт липецких фонтанов могут потратить более 20 млн рублей
Такие суммы указаны на сайте госзакупок.
Первый контракт предполагает подготовку к пуску семи фонтанов, расположенных на площадях Мира, Константиновой, Клименкова, Петра Великого и Франценюка, и на улице Ленина. Подрядчик должен очистить фонтаны, провести необходимый ремонт оборудования фонтанов и его монтаж.
Второй контракт — на ремонт и содержание фонтанных комплексов Театральной и Соборной площадей.
Выполнить контракты необходимо до 1 мая — традиционной даты запуска фонтанов.
0
0
1
0
2
Комментарии (5)