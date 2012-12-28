На содержание и ремонт липецких фонтанов могут потратить более 20 млн рублей

Такие суммы указаны на сайте госзакупок.

Два лота с контрактами на содержание и ремонт городских фонтанов размещены на сайте госзакупки. Начальная цена первого контракта — 8 397 889 рублей, второго — 12 497 386 рублейПервый контракт предполагает подготовку к пуску семи фонтанов, расположенных на площадях Мира, Константиновой, Клименкова, Петра Великого и Франценюка, и на улице Ленина. Подрядчик должен очистить фонтаны, провести необходимый ремонт оборудования фонтанов и его монтаж.Второй контракт — на ремонт и содержание фонтанных комплексов Театральной и Соборной площадей.Выполнить контракты необходимо до 1 мая — традиционной даты запуска фонтанов.