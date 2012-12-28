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сегодня, 12:03
5

На содержание и ремонт липецких фонтанов могут потратить более 20 млн рублей

Такие суммы указаны на сайте госзакупок.

Два лота с контрактами на содержание и ремонт городских фонтанов размещены на сайте госзакупки. Начальная цена первого контракта — 8 397 889 рублей, второго — 12 497 386 рублей

Первый контракт предполагает подготовку к пуску семи фонтанов, расположенных на площадях Мира, Константиновой, Клименкова, Петра Великого и Франценюка, и на улице Ленина. Подрядчик должен очистить фонтаны, провести необходимый ремонт оборудования фонтанов и его монтаж.

Второй контракт — на ремонт и содержание фонтанных комплексов Театральной и Соборной площадей.

Выполнить контракты необходимо до 1 мая — традиционной даты запуска фонтанов.
фонтаны
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
42 минуты назад
А на уборку песка в городе сколько??? А на полив и мойку дорог в городе сколько??? Или у нас даже не знают, что это надо делать?
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гость
52 минуты назад
фонтаны по всему городу поставят? ну чтобы пыль прибить хоть немного ,а то не Липецк ,а пустыня сахара скоро будет
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Ильич
44 минуты назад
Завтрашний "ЛИВЕНЬ" пыль "прибьет"...
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Сима.
55 минут назад
Сирень и цветы, как раньше, были бы и красивее и дешевле…
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Советская д 68
сегодня, 12:12
Правильно, если более не на что потратить.
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