Свидание не задалось: житель Липецка пришел к девушке и его ограбили

Оперативники отдела полиции №6 раскрыли ограбление 29-летнего жителя Липецка, два телефона, часы и деньги у него отняли во время свидания с девушкой.

По подозрению в грабеже сотрудниками отдела полиции №6 задержан 22-летний липчанин. Инкриминируемое ему преступление было совершено в декабре прошлого года.Жертвой ограбления стал 29-летний горожанин. Он познакомился через Интернет с девушкой и пришел к ней на свидание. Когда пара общалась к девушке пришли трое ее знакомых. С одним из них у мужчины возник конфликт, завязалась драка.«В ходе драки злоумышленник отобрал у потерпевшего два сотовых телефона и часы. Затем, угрожая насилием, он перевел со счета мужчины на свою карту 15 000 рублей. Общий ущерб составил 35 000 рублей», — рассказали в полиции.Задержанный арестован на время следствия. Он компенсировал мужчине часть ущерба — 5 000 рублей.