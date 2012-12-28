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28 минут назад

Свидание не задалось: житель Липецка пришел к девушке и его ограбили

Оперативники отдела полиции №6 раскрыли ограбление 29-летнего жителя Липецка, два телефона, часы и деньги у него отняли во время свидания с девушкой.

По подозрению в грабеже сотрудниками отдела полиции №6 задержан 22-летний липчанин. Инкриминируемое ему преступление было совершено в декабре прошлого года.

Жертвой ограбления стал 29-летний горожанин. Он познакомился через Интернет с девушкой и пришел к ней на свидание. Когда пара общалась к девушке пришли трое ее знакомых. С одним из них у мужчины возник конфликт, завязалась драка.

«В ходе драки злоумышленник отобрал у потерпевшего два сотовых телефона и часы. Затем, угрожая насилием, он перевел со счета мужчины на свою карту 15 000 рублей. Общий ущерб составил 35 000 рублей», — рассказали в полиции.

Задержанный арестован на время следствия. Он компенсировал мужчине часть ущерба — 5 000 рублей.
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