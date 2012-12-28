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44 минуты назад
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Тяжело в учении: в лагере «Авангард» 16-летний школьник сломал зубы и проколол верхнюю губу

Центр образования, реабилитации и оздоровления заплатит больше 300 тысяч рублей травмированному в военно-патриотическом лагере подростку.

С государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» по иску прокуратуры Добровского района взыскана компенсация морального вреда в 300 000 рублей и расходы на лечение мальчика, пострадавшего в лагере «Авангард».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 4 апреля прошлого года при проведении практической части урока по тактической подготовке на базе лагеря «Авангард» при выполнении учебного упражнения «перемещение по пересеченной местности бегом с автоматом» десятиклассник споткнулся о пенёк и упал лицом на пластиковый муляж автомата модели «Лазертаг», сломав зубы и проколов верхнюю губу.

Подростку диагностировали перелом двух верхних зубов, полный вывих двух нижних зубов, колотую рану верхней губы, ссадину нижней губы. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что здоровью мальчика был причинён вред средней тяжести.

Школьник был вынужден был длительное время проходить платное лечение, в общей сложности на медицинские услуги его родителями были затрачены 31 406 рублей.

Мать мальчика в своём заявлении также указала, что ее сын испытывает сильнейшие эмоциональные расстройства, физические страдания, поскольку в результате полученной травмы у него появились стеснения перед сверстниками. Он даже перестал посещать школьную столовую, потому что теперь ему необходимо снимать нижний зубной протез и промывать его после еды.

При расследовании несчастного случая в лагере выявили нарушения: пришли к выводу, что «условия безопасности при осуществлении образовательной деятельности учреждением не были обеспечены надлежащим образом». В результате ещё 18 мая прошлого года прокуратура внесла представление в адрес директора «Центра образования, реабилитации и оздоровления». Учреждение попыталось обжаловать акт прокуратуры в районном суде, но безуспешно: 19 июля в удовлетворении требований «Центру образования, реабилитации и оздоровления» было отказано. 30 октября прошлого года определением Липецкого областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

После этого прокуратура обратилась с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального и материального вреда. 38-летняя мать мальчика настаивала на компенсации морального вреда в 400 000 рублей, а также возмещении материальных расходов на лечение в сумме 31 406 рублей. Но сумму компенсации морального вреда суд снизил на 100 000 рублей.
лагерь
дети
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Комментарии (1)

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Екатерина
15 минут назад
Просто отлично! Вы хотя бы проверьте эти лагеря, кто там отвечает за технику безопасности. Я абсолютно не против патриотического воспитания подростков, считаю, что это необходимо. Не так же... В том году мой сын ездил в этот лагерь. И добиться у школьной администрации мы так и не смогли кто же отвечает за подростков. Просто тайна какая-то... Вот и получилось Здоровья мальчишке.
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