Тяжело в учении: в лагере «Авангард» 16-летний школьник сломал зубы и проколол верхнюю губу

Центр образования, реабилитации и оздоровления заплатит больше 300 тысяч рублей травмированному в военно-патриотическом лагере подростку.

С государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» по иску прокуратуры Добровского района взыскана компенсация морального вреда в 300 000 рублей и расходы на лечение мальчика, пострадавшего в лагере «Авангард».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 4 апреля прошлого года при проведении практической части урока по тактической подготовке на базе лагеря «Авангард» при выполнении учебного упражнения «перемещение по пересеченной местности бегом с автоматом» десятиклассник споткнулся о пенёк и упал лицом на пластиковый муляж автомата модели «Лазертаг», сломав зубы и проколов верхнюю губу.Подростку диагностировали перелом двух верхних зубов, полный вывих двух нижних зубов, колотую рану верхней губы, ссадину нижней губы. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что здоровью мальчика был причинён вред средней тяжести.Школьник был вынужден был длительное время проходить платное лечение, в общей сложности на медицинские услуги его родителями были затрачены 31 406 рублей.Мать мальчика в своём заявлении также указала, что ее сын испытывает сильнейшие эмоциональные расстройства, физические страдания, поскольку в результате полученной травмы у него появились стеснения перед сверстниками. Он даже перестал посещать школьную столовую, потому что теперь ему необходимо снимать нижний зубной протез и промывать его после еды.При расследовании несчастного случая в лагере выявили нарушения: пришли к выводу, что «условия безопасности при осуществлении образовательной деятельности учреждением не были обеспечены надлежащим образом». В результате ещё 18 мая прошлого года прокуратура внесла представление в адрес директора «Центра образования, реабилитации и оздоровления». Учреждение попыталось обжаловать акт прокуратуры в районном суде, но безуспешно: 19 июля в удовлетворении требований «Центру образования, реабилитации и оздоровления» было отказано. 30 октября прошлого года определением Липецкого областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.После этого прокуратура обратилась с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального и материального вреда. 38-летняя мать мальчика настаивала на компенсации морального вреда в 400 000 рублей, а также возмещении материальных расходов на лечение в сумме 31 406 рублей. Но сумму компенсации морального вреда суд снизил на 100 000 рублей.