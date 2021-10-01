Происшествия

55 минут назад

В столкновении «Лады-Гранта» и «ВАЗа» погибли два человека

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#ДТП
2
В столкновении «Лады-Гранта» и «ВАЗа» погибли два человека

Сегодня в Задонском районе произошла жуткая авария.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 1 октября в 10:50 на дороге Задонск-Донское столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 49-летнего водителя и «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

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В результате ДТП погибли два человека: водитель «семёрки» (он скончался в автомобиле скорой помощи) и 94-летняя пассажирка «Лады-Гранты», ещё один человек — водитель «Гранты» получил различные травмы.


По предварительным данным, «Лада-Гранта» выехала на полосу встречного движения.


4 2064
#ДТП
2

Комментарии (4)

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Кот

3 минуты назад
Скорость,встречка,смерть-это синонимы. Чтобы не улететь на встречку,надо просто не лететь!
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21

24 минуты назад
товарищ Поддорожный, Твоя философия хороша, когда тебя это никоснулось. А в главном ты прав, жизнь это вредная штука от неё даже умирают.
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Афанасий

37 минут назад
Бабулю жалко ,жила себе да и жила !
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товарищ Поддорожный

46 минут назад
Печальная, конечно, трагедия! Но что поделать?! Это - жизни!! Кто-то должен умирать, всем жить не дано , так устроена наша жизнь!!!!
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