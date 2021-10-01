В столкновении «Лады-Гранта» и «ВАЗа» погибли два человека

Сегодня в Задонском районе произошла жуткая авария.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, 1 октября в 10:50 на дороге Задонск-Донское столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 49-летнего водителя и «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 26-летний мужчина.













В результате ДТП погибли два человека: водитель «семёрки» (он скончался в автомобиле скорой помощи) и 94-летняя пассажирка «Лады-Гранты», ещё один человек — водитель «Гранты» получил различные травмы.По предварительным данным, «Лада-Гранта» выехала на полосу встречного движения.