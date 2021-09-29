Происшествия

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70-летнего водителя «ВАЗа» будут судить за резонансное ДТП

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#ДТП
70-летнего водителя «ВАЗа» будут судить за резонансное ДТП

Он спровоцировал столкновение двух других автомобилей - «БМВ» и «Опеля» и поехал дальше.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по факту резонансного ДТП на Лебядянском шоссе в Липецке направлено в суд.

Напомним, 2 марта прошлого года около 9 часов утра на Лебедянском шоссе в Липецке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

По версии следствия, водитель «ВАЗ-21063», двигаясь по левой полосе со стороны дороги Р-119 «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в направлении улицы Циолковского, при повороте налево на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Опытная не убедился в том, что не создает помех другим участникам дорожного движения, и не уступил дорогу двигавшемуся по встречной полосе автомобилю «БМВ-3181». Избегая столкновения, водитель «БМВ» был вынужден изменить направление движения, повернул направо, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Астра». От удара «БМВ» перевернулся. При этом создавший аварийную ситуацию водитель «ВАЗ-21063» с места происшествия скрылся.

Сидевшего за рулём «БМВ» 54-летнего мужчину из смятого салона автомобиля извлекли спасатели управления государственной противопожарной службы - они срезали крышу иномарки. 31-летнего водителя «Опеля»уберегли подушки безопасности. Спустя чуть больше часа после ДТП — в 10:20 утра водитель «БМВ» умер от тупой сочетанной травмы тела, кровоизлияний, разрыва селезёнки, отёков лёгких и головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

После того, как подозреваемый была найден, он рассказал следователям, то его стаж вождения составляет уже 45 лет — водительские права категории «А» у него с 1976 года, категории «В» - с 1980-го, а с 2000-го года — ещё и категории «С». При этом за всё этого время на его счету каких-либо ДТП или серьёзных нарушений правил дорожного движения вообще никогда не было. Несмотря на солидный возраст, заболеваниями зрения и слуха мужчина не страдает. Тем не менее, после аварии он не остановился, не включил аварийную сигнализацию, не сообщил о случившемся в полицию и не вызвал скорую медицинскую помощь пострадавшим.

Теперь 70-летнему водителю с 45-летним стажем грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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#ДТП

Комментарии (7)

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Дименция

36 минут назад
Он наш -не тронь его ,пусть катается !
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Афанасий

37 минут назад
Водитель в 70-лет??!!! Да вы ему ещё повестку в армию на призывной пункт пришлите ,автомат в рученьки суньте Дименция по полной цуко программе
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Ара из горы

47 минут назад
ага, давайте во всех задах мира поставим светофоры, что бы нищеброды с окраин могли на центральные магистрали поворачивать.
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Карнавальный

48 минут назад
Обнародуйте видеозапись аварии. Народ желает зрелища.
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Животиков

51 минуту назад
Что за бред. Что за понятие уходил от столкновения? Если не было механического контакта транспортных средств, то это очевидная вина невменяемого водителя который выехал без видимых причин на встречную полосу и спровоцировал дтп.
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В кола

53 минуты назад
За 45 лет водительского стажа не было серьёзных нарушений, зато под конец жизни накосячил так накосячил!
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Местный

54 минуты назад
Надо сделать нормальный светофор на этом перекрестке. Поток поворачивающих на ул. Опытную возрос, расстраивается мкр., а даже стрелку поворота со стороны МКД на светофоре отключили. Да и режим светофора не отрегулирован по обстановке. Поэтому здесь и периодически ДТП.
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