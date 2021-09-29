Происшествия
сегодня, 12:25
70-летнего водителя «ВАЗа» будут судить за резонансное ДТП
Он спровоцировал столкновение двух других автомобилей - «БМВ» и «Опеля» и поехал дальше.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, уголовное дело по факту резонансного ДТП на Лебядянском шоссе в Липецке направлено в суд.
Напомним, 2 марта прошлого года около 9 часов утра на Лебедянском шоссе в Липецке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
По версии следствия, водитель «ВАЗ-21063», двигаясь по левой полосе со стороны дороги Р-119 «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в направлении улицы Циолковского, при повороте налево на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Опытная не убедился в том, что не создает помех другим участникам дорожного движения, и не уступил дорогу двигавшемуся по встречной полосе автомобилю «БМВ-3181». Избегая столкновения, водитель «БМВ» был вынужден изменить направление движения, повернул направо, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Астра». От удара «БМВ» перевернулся. При этом создавший аварийную ситуацию водитель «ВАЗ-21063» с места происшествия скрылся.
Сидевшего за рулём «БМВ» 54-летнего мужчину из смятого салона автомобиля извлекли спасатели управления государственной противопожарной службы - они срезали крышу иномарки. 31-летнего водителя «Опеля»уберегли подушки безопасности. Спустя чуть больше часа после ДТП — в 10:20 утра водитель «БМВ» умер от тупой сочетанной травмы тела, кровоизлияний, разрыва селезёнки, отёков лёгких и головного мозга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».
После того, как подозреваемый была найден, он рассказал следователям, то его стаж вождения составляет уже 45 лет — водительские права категории «А» у него с 1976 года, категории «В» - с 1980-го, а с 2000-го года — ещё и категории «С». При этом за всё этого время на его счету каких-либо ДТП или серьёзных нарушений правил дорожного движения вообще никогда не было. Несмотря на солидный возраст, заболеваниями зрения и слуха мужчина не страдает. Тем не менее, после аварии он не остановился, не включил аварийную сигнализацию, не сообщил о случившемся в полицию и не вызвал скорую медицинскую помощь пострадавшим.
Теперь 70-летнему водителю с 45-летним стажем грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 2 марта прошлого года около 9 часов утра на Лебедянском шоссе в Липецке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
По версии следствия, водитель «ВАЗ-21063», двигаясь по левой полосе со стороны дороги Р-119 «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в направлении улицы Циолковского, при повороте налево на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Опытная не убедился в том, что не создает помех другим участникам дорожного движения, и не уступил дорогу двигавшемуся по встречной полосе автомобилю «БМВ-3181». Избегая столкновения, водитель «БМВ» был вынужден изменить направление движения, повернул направо, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Астра». От удара «БМВ» перевернулся. При этом создавший аварийную ситуацию водитель «ВАЗ-21063» с места происшествия скрылся.
Сидевшего за рулём «БМВ» 54-летнего мужчину из смятого салона автомобиля извлекли спасатели управления государственной противопожарной службы - они срезали крышу иномарки. 31-летнего водителя «Опеля»уберегли подушки безопасности. Спустя чуть больше часа после ДТП — в 10:20 утра водитель «БМВ» умер от тупой сочетанной травмы тела, кровоизлияний, разрыва селезёнки, отёков лёгких и головного мозга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».
После того, как подозреваемый была найден, он рассказал следователям, то его стаж вождения составляет уже 45 лет — водительские права категории «А» у него с 1976 года, категории «В» - с 1980-го, а с 2000-го года — ещё и категории «С». При этом за всё этого время на его счету каких-либо ДТП или серьёзных нарушений правил дорожного движения вообще никогда не было. Несмотря на солидный возраст, заболеваниями зрения и слуха мужчина не страдает. Тем не менее, после аварии он не остановился, не включил аварийную сигнализацию, не сообщил о случившемся в полицию и не вызвал скорую медицинскую помощь пострадавшим.
Теперь 70-летнему водителю с 45-летним стажем грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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