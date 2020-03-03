15 минут назад
В аварии на Лебедянском шоссе погиб 54-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека получили травмы, один - погиб.
2 марта на улице Московской столкнулись «Газель» под управлением 29-летнего водителя и «ЗАЗ Шанс» с 27-летней девушкой за рулем. В аварии женщина-водитель второго автомобиля получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
2 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1271 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 933 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 91 нарушение правил парковки.
Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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А уже подумали