В аварии на Лебедянском шоссе погиб 54-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека получили травмы, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, во вчерашней аварии на Лебедянском шоссе погиб 54-летний водитель «БМВ». Напомним, что утром 2 марта на Лебедянском шоссе автомобиль «БМВ» столкнулся с «Опелем» . Водителя первого автомобиля из смятого салоны вырезали спасатели. Водителя «Опеля» госпитализировали.

2 марта на улице Московской столкнулись «Газель» под управлением 29-летнего водителя и «ЗАЗ Шанс» с 27-летней девушкой за рулем. В аварии женщина-водитель второго автомобиля получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

2 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1271 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 933 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 91 нарушение правил парковки.

Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.