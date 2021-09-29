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Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку

12 1926
#пробка #транспорт #светофор
3
Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку

Участникам дорожного движения придется немного потерпеть — идет наладка новых светофоров.

Автомобилист Артем рассказал GOROD48 о тех трудностях, с которыми сталкивается в районе площади Танкистов в вечерний час пик. Липчанин сообщил, что по вечерам на Октябрьском мосту собираются огромные пробки. Транспортный затор тянется едва ли не остановки «Коксохим». Артем считает, что причиной пробок стали новые светофоры.

Ряд светофоров на подъездах к площади Танкистов установили в конце июля. Они призваны сократить пробки.

- Светофоры на площади Танкистов установили недавно, пока еще проводим тестирование и наладку режимов их работы. В течение нескольких недель просчитываем и подбираем алгоритмы, которые позволят не создавать заторы на этом участке. Если мы фиксируем пробки, то вносим оперативные коррективы, - сообщили GOROD48 в Центре организации дорожного движения.

Развязка на площади Танкистов – одна из самых крупных в городе, расположена на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе. В прошлом году здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. В связи с этим в управлении главного смотрителя приняли решение установить светофорные объекты на каждом примыкании к кольцу.
12 1926
#пробка #транспорт #светофор
3

Комментарии (12)

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Аппчхи

2 минуты назад
Олег, с развязкой будет такая же пробка чуть дальше. В месте слияния двух потоков. Как на МКАДе.
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сыч

7 минут назад
а я езжу на трамвае
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СВЕТОФОРЫ-

24 минуты назад
это беда нашего города!!! Абсолютно неграмотно распределены по улицам и не отрегулированы! Создаётся дополнительная загазованность города и пробки!!! Неужели нет профессионалов в этом деле????
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Властелин Калец

25 минут назад
Кольцо убрать надо однако.
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Олег

32 минуты назад
Нужно не светофоры ставить а делать развязку на разных уровнях. Поставить мост что бы с Катукова на Октябрьский мост можно ездить без светофоров. Не тыркаться за впереди идущей машиной от коксохима.
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Правда

33 минуты назад
Тогда стойте и дальше.
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Олег

34 минуты назад
Нужно не светофоры ставить а делать развязку на разных уровнях. Поставить мост что бы с Катукова на Октябрьский мост можно ездить без светофоров. Не тыркаться за впереди идущей машиной от коксохима.
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Директор кладбища

53 минуты назад
Водитель жалуется на пробку?! Он что беспомощный что ли?! Как-будто трудно взять штопор и откупорить пробку. Эти водители совсем обнаглели...
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Макс

57 минут назад
Сделали какую то ерунду если честно: бывает кольцо пустое, а ты стоишь на светофоре...
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Автоводитель

57 минут назад
Правда, ээээ куда убрать кольца, а если эти светофоры сломаются? ты как будешь ездить? перерестки на циолковского механизаторов и у окрт. рынка вспомни какая там жесть случается
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