Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку

Участникам дорожного движения придется немного потерпеть — идет наладка новых светофоров.

Автомобилист Артем рассказал GOROD48 о тех трудностях, с которыми сталкивается в районе площади Танкистов в вечерний час пик. Липчанин сообщил, что по вечерам на Октябрьском мосту собираются огромные пробки. Транспортный затор тянется едва ли не остановки «Коксохим». Артем считает, что причиной пробок стали новые светофоры.



Ряд светофоров на подъездах к площади Танкистов установили в конце июля. Они призваны сократить пробки.



- Светофоры на площади Танкистов установили недавно, пока еще проводим тестирование и наладку режимов их работы. В течение нескольких недель просчитываем и подбираем алгоритмы, которые позволят не создавать заторы на этом участке. Если мы фиксируем пробки, то вносим оперативные коррективы, - сообщили GOROD48 в Центре организации дорожного движения.



Развязка на площади Танкистов – одна из самых крупных в городе, расположена на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе. В прошлом году здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. В связи с этим в управлении главного смотрителя приняли решение установить светофорные объекты на каждом примыкании к кольцу.