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Подельника Артема Липецкого поймали, и будут судить за убийство чаплыгинского смотрящего

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#Артём Липецкий #Саша Аббас #убийство
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Подельника Артема Липецкого поймали, и будут судить за убийство чаплыгинского смотрящего

«Ликвидация» смотрящего  Александра Аббасова «всплыла» через 12 лет. При том, что главный заказчик и исполнитель  Артем Аракелян уже отбывает 17-летний срок за его убийство. 

Как сообщает Следственный Комитет по Московской области,  завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины обвиняемого в убийстве, совершенном в 2011 году на территории Московской области (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 166 УК РФ). 

По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы, куда входил и обвиняемый, с целью похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области, позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву. Действовали они по указанию осуществлявшего руководство орггруппой Артема Аракеляна, являвшегося криминальным авторитетом, имевшем статус в криминальной среде «вора в законе» по прозвищу «Артем Липецкий». 

По данным GOROD48 речь идет об чаплыгинском смотрящем Александре Аббасове, известном в криминальных кругах как Саша Аббас, который мешал «коронации» в «воры» Артема Аракеляна. «Смотрящий», узнав о том, что в скором времени планируется «коронация» Аракеляна, анонсировал компромат, который не позволил бы ему стать «вором в законе». Тот в прошлом вместе с семьей занимался торговлей фруктами на местном рынке и платил бандитам за «крышу», а также не имел ни одной судимости, что для «законника» считается плохой характеристикой.  Аракелян в ответ решил действовать радикально и привлек для «разруливания» этого вопроса двух своих телохранителей  Дениса Панина и Ашота Бакояна. Панин, по некоторым данным, имел дружеские отношения с преступным «патриархом» «Дедом Хасаном», который был убит снайпером в центре Москвы в январе 2013 года.

Как сообщает подмосковный Следком, 10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе города Москвы. При этом члены преступной группы забрали у них мобильные телефоны, ценные вещи, транспортное средство. Потерпевший и сопровождавшие его лица были вывезены к шиномонтажу, расположенному в городе Мытищи, где преступники поочередно произвели не менее 5 выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После совершения убийства его тело было сокрыто членами преступной группы в одном из водосточных коллекторов в Мытищинском городском округе, а сопровождавшие потерпевшего лица были отпущены.  Артем Аракелян и остальные члены организованной группы были задержаны и осуждены в 2017 году, однако местонахождение одного из обвиняемых было не установлено и в 2013 году он был объявлен в федеральный розыск. 16 апреля 2021 года местонахождение обвиняемого было установлено. С 2016  года он проживал в Санкт-Петербурге, где был задержан и позднее доставлен к следователю.

- В ходе расследования уголовного дела следователем проделан большой объем работы. Проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемого в ходе которой удалось установить примерное место совершения преступления, которое ранее не было установлено. Следственные действия для получения  и закрепления доказательственной базы проводились на территории Москвы и  Московской области. Сложность в расследовании была обусловлена тем, что злоумышленник изначально отказывался от дачи показаний, однако в ходе расследования он все же частично признал свою вину и рассказал следователю о значительных обстоятельствах совершенного преступления, которые ранее  не были установлены. Собранные по делу доказательства легли в основу обвинения. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Московской областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следственном Комитете по Московской области.

Сам же Аракелян, как уже сообщал GOROD48, отбывая 17-летний срок за убийство Саши Аббаса в мордовских лагерях, снова оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют по статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Если суд докажет его вину, то Артем Липецкий имеет все шансы получить еще до 15 лет лишения свободы. 

Фото: ГСУ СК по Московской области



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#Артём Липецкий #Саша Аббас #убийство
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Комментарии (3)

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fed

21 минуту назад
Animal planet., не читаете вы исторические статьи про Липецк, увы. 300-400 просмотров против 3-5 и более тысяч просмотров чернухи. вы определяете тем самым темы. Так что читайте вот это вот все.
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Дона Роза

43 минуты назад
Зачем нам, обывателям, знать про каких то армян грузин коронованных и их подельниках?
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Animal planet.

57 минут назад
Город 48,про зеков не интересно. Интересно читать исторические статьи про Липецк,а не это вот все.
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