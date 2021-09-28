Подельника Артема Липецкого поймали, и будут судить за убийство чаплыгинского смотрящего

«Ликвидация» смотрящего Александра Аббасова «всплыла» через 12 лет. При том, что главный заказчик и исполнитель Артем Аракелян уже отбывает 17-летний срок за его убийство.





По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы, куда входил и обвиняемый, с целью похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области, позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву. Действовали они по указанию осуществлявшего руководство орггруппой Артема Аракеляна, являвшегося криминальным авторитетом, имевшем статус в криминальной среде «вора в законе» по прозвищу «Артем Липецкий».



По данным GOROD48 речь идет об



Как сообщает подмосковный Следком, 10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе города Москвы. При этом члены преступной группы забрали у них мобильные телефоны, ценные вещи, транспортное средство. Потерпевший и сопровождавшие его лица были вывезены к шиномонтажу, расположенному в городе Мытищи, где преступники поочередно произвели не менее 5 выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После совершения убийства его тело было сокрыто членами преступной группы в одном из водосточных коллекторов в Мытищинском городском округе, а сопровождавшие потерпевшего лица были отпущены. Артем Аракелян и остальные члены организованной группы были задержаны и осуждены в 2017 году, однако местонахождение одного из обвиняемых было не установлено и в 2013 году он был объявлен в федеральный розыск. 16 апреля 2021 года местонахождение обвиняемого было установлено. С 2016 года он проживал в Санкт-Петербурге, где был задержан и позднее доставлен к следователю.



- В ходе расследования уголовного дела следователем проделан большой объем работы. Проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемого в ходе которой удалось установить примерное место совершения преступления, которое ранее не было установлено. Следственные действия для получения и закрепления доказательственной базы проводились на территории Москвы и Московской области. Сложность в расследовании была обусловлена тем, что злоумышленник изначально отказывался от дачи показаний, однако в ходе расследования он все же частично признал свою вину и рассказал следователю о значительных обстоятельствах совершенного преступления, которые ранее не были установлены. Собранные по делу доказательства легли в основу обвинения. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Московской областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следственном Комитете по Московской области.



Сам же Аракелян, как уже



Фото: ГСУ СК по Московской области







Как сообщает Следственный Комитет по Московской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины обвиняемого в убийстве, совершенном в 2011 году на территории Московской области (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 166 УК РФ).По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы, куда входил и обвиняемый, с целью похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области, позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву. Действовали они по указанию осуществлявшего руководство орггруппой Артема Аракеляна, являвшегося криминальным авторитетом, имевшем статус в криминальной среде «вора в законе» по прозвищу «Артем Липецкий».По данным GOROD48 речь идет об чаплыгинском смотрящем Александре Аббасове , известном в криминальных кругах как Саша Аббас, который мешал «коронации» в «воры» Артема Аракеляна. «Смотрящий», узнав о том, что в скором времени планируется «коронация» Аракеляна, анонсировал компромат, который не позволил бы ему стать «вором в законе». Тот в прошлом вместе с семьей занимался торговлей фруктами на местном рынке и платил бандитам за «крышу», а также не имел ни одной судимости, что для «законника» считается плохой характеристикой. Аракелян в ответ решил действовать радикально и привлек для «разруливания» этого вопроса двух своих телохранителей Дениса Панина и Ашота Бакояна. Панин, по некоторым данным, имел дружеские отношения с преступным «патриархом» «Дедом Хасаном», который был убит снайпером в центре Москвы в январе 2013 года.Как сообщает подмосковный Следком, 10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе города Москвы. При этом члены преступной группы забрали у них мобильные телефоны, ценные вещи, транспортное средство. Потерпевший и сопровождавшие его лица были вывезены к шиномонтажу, расположенному в городе Мытищи, где преступники поочередно произвели не менее 5 выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После совершения убийства его тело было сокрыто членами преступной группы в одном из водосточных коллекторов в Мытищинском городском округе, а сопровождавшие потерпевшего лица были отпущены. Артем Аракелян и остальные члены организованной группы были задержаны и осуждены в 2017 году, однако местонахождение одного из обвиняемых было не установлено и в 2013 году он был объявлен в федеральный розыск. 16 апреля 2021 года местонахождение обвиняемого было установлено. С 2016 года он проживал в Санкт-Петербурге, где был задержан и позднее доставлен к следователю.- В ходе расследования уголовного дела следователем проделан большой объем работы. Проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемого в ходе которой удалось установить примерное место совершения преступления, которое ранее не было установлено. Следственные действия для получения и закрепления доказательственной базы проводились на территории Москвы и Московской области. Сложность в расследовании была обусловлена тем, что злоумышленник изначально отказывался от дачи показаний, однако в ходе расследования он все же частично признал свою вину и рассказал следователю о значительных обстоятельствах совершенного преступления, которые ранее не были установлены. Собранные по делу доказательства легли в основу обвинения. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Московской областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следственном Комитете по Московской области.Сам же Аракелян, как уже сообщал GOROD48, отбывая 17-летний срок за убийство Саши Аббаса в мордовских лагерях, снова оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют по статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Если суд докажет его вину, то Артем Липецкий имеет все шансы получить еще до 15 лет лишения свободы.