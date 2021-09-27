В Мордовии суд рассматривает дело липецкого уголовного авторитета по новой «воровской» статье

Артему Липецкому к 17 годам за убийство могут прибавить 15 лет по статье за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Если, конечно, будет прецедент. Пока все «воровские» дела разваливаются





Как сообщает саранское издание



Если суд докажет вину Артема Аракеляна, то помимо статей за наркотики и подстрекательство к бунту в колонии ему грозит еще 15 лет за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Пока же по этой статье в России не приговорен к реальному сроку ни один «вор в законе». Суды оправдывают «авторитетов» одного за другим. Но прокуратура оспаривает приговоры в высших инстанциях. Так ждет своей участи в липецком центре для размещения мигрантов «вор в законе» Тенго Потийский (Тенгиз Гигиберия), которого



Фото: stolica-s.su







В Мордовии начался процесс по обвинению отбывающего там наказание за убийство чаплыгинского смотрящего Саши Аббаса жителя Чаплыгина Артёма Аракеляна, известного в определенных кругах как «вор в законе» Артем Липецкий. Уроженца армянского Ленинакана, переехавшего в детстве с семьей в Липецкую область, обвиняют по статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».Как сообщает саранское издание «Столица С» , кроме того, Аракелян держит ответ за приобретение и хранение наркотиков (до 3 лет), а также — по статье «Подстрекательство к дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (до 5 лет лишения свободы). По данным следствия он, как раз являясь «авторитетом» приказал одному из заключенных избить «неправильного» зэка. Вместе с ним на скамье подсудимых тот самый исполнитель его приказа, уроженец Азербайджана.Если суд докажет вину Артема Аракеляна, то помимо статей за наркотики и подстрекательство к бунту в колонии ему грозит еще 15 лет за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Пока же по этой статье в России не приговорен к реальному сроку ни один «вор в законе». Суды оправдывают «авторитетов» одного за другим. Но прокуратура оспаривает приговоры в высших инстанциях. Так ждет своей участи в липецком центре для размещения мигрантов «вор в законе» Тенго Потийский (Тенгиз Гигиберия), которого липецкий суд оправдал по этой «воровской» статье, но прокуратура обжаловала приговор в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, в Москве.