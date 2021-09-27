Происшествия

10 минут назад

В Мордовии суд рассматривает дело липецкого уголовного авторитета по новой «воровской» статье

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#воры в законе
В Мордовии суд рассматривает дело липецкого уголовного авторитета по новой «воровской» статье

Артему Липецкому к 17 годам за убийство могут прибавить 15 лет по статье за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Если, конечно, будет прецедент. Пока все «воровские» дела разваливаются

В Мордовии начался процесс по обвинению отбывающего там наказание за убийство чаплыгинского смотрящего Саши Аббаса жителя Чаплыгина Артёма Аракеляна, известного в определенных кругах как «вор в законе» Артем Липецкий.  Уроженца армянского Ленинакана, переехавшего в детстве с семьей в Липецкую область, обвиняют по статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». 

Как сообщает саранское издание «Столица С», кроме того, Аракелян  держит ответ за приобретение и хранение наркотиков (до 3 лет),  а также — по статье «Подстрекательство к дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (до 5 лет лишения свободы).   По данным следствия он, как раз являясь «авторитетом» приказал одному из заключенных избить «неправильного» зэка.  Вместе с ним на скамье подсудимых тот самый исполнитель его приказа, уроженец Азербайджана. 

Если суд докажет вину Артема Аракеляна, то помимо статей за наркотики и подстрекательство к бунту в колонии ему грозит еще 15 лет за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Пока же по этой статье в России не приговорен к реальному сроку ни один «вор в законе». Суды оправдывают «авторитетов» одного за другим. Но прокуратура оспаривает приговоры в высших инстанциях. Так ждет своей  участи в липецком центре для размещения мигрантов «вор в законе» Тенго Потийский (Тенгиз Гигиберия), которого липецкий суд оправдал по этой «воровской» статье, но прокуратура обжаловала приговор в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, в Москве.

Фото: stolica-s.su



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#воры в законе

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