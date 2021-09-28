Общество
сегодня, 16:10
В Липецке сгорели три гаража
Пять пожаров произошло на территории Липецкой области за сутки.
Днем 27 сентября в гаражном кооперативе «Металлист-24» в Липецке произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи в трех гаражах. Причиной пожара стало неосторожнее обращение с огнем.
По этой же причине пожар возник в жилом многоквартирном двухэтажном кирпичном доме в селе Сухая Лубна Липецкого района. С огнем боролись три отделения пожарной охраны и доброволец. В пожаре пострадали вещи на площади два квадратных метра.
Всего за минувшие сутки в Липецкой области произошло пять пожаров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи в трех гаражах. Причиной пожара стало неосторожнее обращение с огнем.
По этой же причине пожар возник в жилом многоквартирном двухэтажном кирпичном доме в селе Сухая Лубна Липецкого района. С огнем боролись три отделения пожарной охраны и доброволец. В пожаре пострадали вещи на площади два квадратных метра.
Всего за минувшие сутки в Липецкой области произошло пять пожаров.
М.Х.П
липецк1