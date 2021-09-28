Общество

сегодня, 16:10

В Липецке сгорели три гаража

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#МЧС #пожар
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В Липецке сгорели три гаража

Пять пожаров произошло на территории Липецкой области за сутки.

Днем 27 сентября в гаражном кооперативе «Металлист-24» в Липецке произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку  и вещи в трех гаражах. Причиной пожара стало неосторожнее обращение с огнем.

По этой же причине пожар возник в жилом многоквартирном двухэтажном кирпичном доме в селе Сухая Лубна Липецкого района. С огнем боролись три отделения пожарной охраны и доброволец. В пожаре пострадали вещи на площади два квадратных метра.

Всего за минувшие сутки в Липецкой области произошло пять пожаров.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (2)

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М.Х.П

сегодня, 16:33
Да! 2 квадратных метра на 3х расчетов пожарных сильно, наверное пол дня тушить?
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липецк1

сегодня, 16:21
осень ..НАДО К ЗИМЕ ПРОВОДКУ СМОТРЕТЬ ...КОГДА СТРОИЛИ НА ПРОВОДАХ ЭКОНОМИЛИ ....
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