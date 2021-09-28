В Липецке сгорели три гаража

Пять пожаров произошло на территории Липецкой области за сутки.

Днем 27 сентября в гаражном кооперативе «Металлист-24» в Липецке произошел пожар.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи в трех гаражах. Причиной пожара стало неосторожнее обращение с огнем.



По этой же причине пожар возник в жилом многоквартирном двухэтажном кирпичном доме в селе Сухая Лубна Липецкого района. С огнем боролись три отделения пожарной охраны и доброволец. В пожаре пострадали вещи на площади два квадратных метра.



Всего за минувшие сутки в Липецкой области произошло пять пожаров.

