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Более 51 тысячи липчан привились от гриппа

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#грипп #вакцинация
Более 51 тысячи липчан привились от гриппа

В Липецке продолжается вакцинация от гриппа. Особенность текущего эпидемического сезона – одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья. С учетом этого ежегодную кампанию против гриппа решили начать раньше. К 27 сентября от гриппа привились уже более 51 тысячи жителей Липецка.

- Важно не терять настороженность и не расслабляться. Инфекция никуда не делась и не денется в ближайшем будущем, так же, как и грипп. Отмечу, что в один день сделать прививку от гриппа и COVID-19 нельзя, между вакцинациями должен пройти месяц, поэтому тем, кто еще не привился от коронавируса, лучше сначала сделать эту прививку, а уже потом от сезонного вируса, - сообщила заместитель начальника регионального управления здравоохранения Оксана Фатеева.

В этом году липчан от гриппа будут прививают препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Они содержат актуальные штаммы вируса, которые ВОЗ рекомендовала для нынешнего эпидемического сезона.

Сделать прививки можно в медицинских организациях по месту жительства. 
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#грипп #вакцинация

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