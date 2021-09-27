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Более 51 тысячи липчан привились от гриппа
В Липецке продолжается вакцинация от гриппа. Особенность текущего эпидемического сезона – одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья. С учетом этого ежегодную кампанию против гриппа решили начать раньше. К 27 сентября от гриппа привились уже более 51 тысячи жителей Липецка.
В этом году липчан от гриппа будут прививают препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Они содержат актуальные штаммы вируса, которые ВОЗ рекомендовала для нынешнего эпидемического сезона.
Сделать прививки можно в медицинских организациях по месту жительства.