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Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе
Ещё 14 человек удалось спасти
Пятеро альпинистов погибли и 14 еще были спасены в ходе поисково-спасательной операции на горе Эльбрус. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
В ночь на пятницу на горе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены 69 человек и 16 единиц техники. Работа велась в сложнейших метеоусловиях. Порывы ветра достигали 70 м/с. Поиски велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Всего к операции привлекли 69 человек и 16 единиц техники.
Выживших доставили на поляну Азау на ратраках и передали медикам.
23 сентября из-за ухудшения погоды и видимости помощь у спасателей запросила группа из 19 человек. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Они находились на высоте 5 400 метров на Эльбрусе.
Прибывшие спасатели сначала обнаружили тела трех погибших. Альпинисты, спасенные на горе, получили сильные обморожения и переломы конечностей.
В ночь на пятницу на горе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены 69 человек и 16 единиц техники. Работа велась в сложнейших метеоусловиях. Порывы ветра достигали 70 м/с. Поиски велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Всего к операции привлекли 69 человек и 16 единиц техники.
Выживших доставили на поляну Азау на ратраках и передали медикам.
23 сентября из-за ухудшения погоды и видимости помощь у спасателей запросила группа из 19 человек. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Они находились на высоте 5 400 метров на Эльбрусе.
Прибывшие спасатели сначала обнаружили тела трех погибших. Альпинисты, спасенные на горе, получили сильные обморожения и переломы конечностей.