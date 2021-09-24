В Липецке напали на доставщика еды

У курьера отняли терминал оплаты.

Накануне вечером в Липецке в районе дома №37 по улице 40 лет Октября двое мужчина напали на курьера службы доставки еды и отняли у него банковский POS-терминал для безналичного расчёта.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ограбление случилось 23 сентября поздно вечером, а 24 сентября потерпевший обратился в полицию. Заявление зарегистрировано сегодня в 00.30.



- В районе гаражей на улице 40 лет Октября к 31-летнему доставщику еды подошли двое мужчин и без угрозы применения насилия отняли у него кассовый терминал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Проверку проводит отдел полиции №5.