Происшествия

50 минут назад

В Липецке напали на доставщика еды

7 1086
#грабеж #ограбление
В Липецке напали на доставщика еды

У курьера отняли терминал оплаты.

Накануне вечером в Липецке в районе дома №37 по улице 40 лет Октября двое мужчина напали на курьера службы доставки еды и отняли у него банковский POS-терминал для безналичного расчёта.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ограбление случилось 23 сентября поздно вечером, а 24 сентября потерпевший обратился в полицию. Заявление зарегистрировано сегодня в 00.30.

- В районе гаражей на улице 40 лет Октября к 31-летнему доставщику еды подошли двое мужчин и без угрозы применения насилия отняли у него кассовый терминал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Проверку проводит отдел полиции №5.
7 1086
#грабеж #ограбление

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

27 минут назад
Елена, а таксерам вообще миллион рублей)) когда это яндекс платил нормально? Там за еду работают, и то чтобы ноги не протянули, а так бы вообще не платили!
ответить

Гость

30 минут назад
Ночью в районе гаражей, двое с топорами без применения насилия вежливо так)))
ответить

Коммунист

33 минуты назад
Просто Чекаго какой-то)))
ответить

Коммунист

33 минуты назад
Елена, будет. Если такие как вы будут чаевые по 1к давать)))
ответить

Гость

34 минуты назад
Зачем им терминал? Хм
ответить

Елена

36 минут назад
Неблагодарный и опастный труд зарплата должна быть 100 000 тыс
ответить

В кола

37 минут назад
"Без угрозы применения насилия " это как ? Подошли и вежливо попросили? И если бы он им не отдал терминал ,они молча развернулись и тяжело вздохнув ушли?
ответить

Еще в рубрике

В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель
#Авария #ДТП
В столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 34-летний водитель

54 минуты назад

Происшествия
В Ельце вычислили карманницу
#кража #рынок #карманная кража
3
В Ельце вычислили карманницу

сегодня, 09:55

Происшествия
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники
#заблудившиеся грибники
11
В Липецкой области снова в лесу заблудились грибники

сегодня, 08:51

Происшествия
Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку
#ограбление
12
Липчанин освободился из колонии и в тот же день ограбил на улице девушку

сегодня, 08:38

Происшествия
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп
#автомобиль #ремонт сетей
9
В Липецке «ГАЗель» провалилась в коммунальный раскоп

сегодня, 08:17

Происшествия
В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка
#наркотики
7
В Севастополе начинается суд над закладчиком наркотиков из Липецка

вчера, 20:01

Происшествия