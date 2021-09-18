Общество

10 минут назад

В липецких автобусах снимают терминалы оплаты

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#оплата #проезд #терминал
В липецких автобусах снимают терминалы оплаты

Проезд можно оплатить транспортной картой нового образца, банковской или электронной картой, а также – наличными.

Сегодня несколько липчан пожаловались GOROD48 на неразбериху с оплатой проезда в городском транспорте. Пассажиры заверяют, что водители заставляют их платить за проезд наличными и банковскими картами, а терминалы оплаты транспортными картами вообще демонтированы. С такими проблемами липчане столкнулись в автобусах №№322, 324 и 325.

Как сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта, пассажиры могут оплатить проезд также транспортными картами нового образца. Их считывает тот же терминал, что и при оплате банковскими и электронными картами. А терминалы для карт старого образца сейчас проходят техническое обслуживания из-за произошедшего в четверг сбоя. Их планируют вернуть после устранения неисправностей. Как только восстановится работа системы, все терминалы вернутся на свои места до 31 декабря. 

Уточним, что льготники также могут оплатить проезд по новым терминалами своими персональными обновленными транспортными картами или верифицированными банковскими.
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#оплата #проезд #терминал

Комментарии (2)

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Как гость
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Другого обеспечение этому нет.

2 минуты назад
Это нарушение и принуждение для пополнение чего то кармана. Где ольтарнотива оплаты по старым картам, так как множество льготных карт у людей и они их не заменили.
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Гость

2 минуты назад
А как же снять оставшиеся деньги со старой транспортной карты? Их даже активировать не успел?
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