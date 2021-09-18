Общество
сегодня, 14:40
В Липецке два дня будет бесплатный проезд
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Решение принято из-за сбоя системы оплаты и возможных проблем с визитами на избирательные участки.
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Два дня, сегодня и завтра, транспорт в Липецке будет бесплатным из-за проблем с сервером и в связи с выборами, чтобы липчане могли добраться до своих избирательных участков. Об этом сообщил председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов.
Напомним, в четверг вышла из строя система оплаты проезда в транспорте картами старого образца. Терминалы уже стали демонтировать, после устранения неполадок из планируют вернуть на место.
«Горячая линия» для вопросов по поводу оплаты проезда открыта по номеру телефона 31-00-82.
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Напомним, в четверг вышла из строя система оплаты проезда в транспорте картами старого образца. Терминалы уже стали демонтировать, после устранения неполадок из планируют вернуть на место.
«Горячая линия» для вопросов по поводу оплаты проезда открыта по номеру телефона 31-00-82.
21 2375
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Чумачэчий Я
ЛИДИЯ
житель
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В Липецке