Общество

сегодня, 14:40

В Липецке два дня будет бесплатный проезд

21 2375
#проезд #оплата #транспорт
4

Решение принято из-за сбоя системы оплаты и возможных проблем с визитами на избирательные участки.

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Два дня, сегодня и завтра, транспорт в Липецке будет бесплатным из-за проблем с сервером и в связи с выборами, чтобы липчане могли добраться до своих избирательных участков. Об этом сообщил председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов.

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Напомним, в четверг вышла из строя система оплаты проезда в транспорте картами старого образца. Терминалы уже стали демонтировать, после устранения неполадок из планируют вернуть на место.

«Горячая линия» для вопросов по поводу оплаты проезда открыта по номеру телефона 31-00-82.
21 2375
#проезд #оплата #транспорт
4

Комментарии (21)

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Чумачэчий Я

9 минут назад
Ну что ж , поехали тогда ! ахаха... Я давно уже не ездил бесплатно , в последний раз в начале 2000 года !!
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ЛИДИЯ

9 минут назад
нниколаевна, я билет потребовала за 21 руб., водитель выдал. Автобус 315,утром.Чек у меня сохранился.
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житель

11 минут назад
сегодня ехал в 322, проезд платный. и кому ту верить. Кругом одна ложь
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Во как

19 минут назад
Буржуи даже перед выборами умудрились все сломать)))))))))))))
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Интересно?

22 минуты назад
А новые терминалы уже будут иметь техническую возможность введение бесплатных пересадок в 2022 году или снова придется менять терминалы и карты жителям города?
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111

26 минут назад
Отдали 324 маршрут частному перевозчику сократили конкуренцию до придела например муниципальных 24 практически не видно на линии
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***

26 минут назад
Водители заставляют пассажиров платить ...или наличкой, или банковской картой...В городе бардак развели...это надо додуматься до такого, что ничего не работает, а они решили менять.
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Любовь

27 минут назад
Ничего подобного, платно. 10 тыс пенсионерских решили обратно отбить?)))
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Лена

27 минут назад
Обязательно напишу в приемную президента и пожалуюсь на внезапную отмену федеральных льгот в городе Липецке.
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В Липецке

30 минут назад
Анархия,мать порядка.Власти нету.
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