Общество
19 минут назад
Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки
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Ее итоги будут известны в октябре.
Следственный отдел по Усмани СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверки ситуации с отключением от газа дома многодетной семьи, сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства. Материалы о произошедшем поступили следователям от коллег из полиции. Итоги доследственной проверки планируют подвести в начале октября.
Напомним, 18 августа сотрудники газовой службы перекрыли подачу ресурса в дом семьи, где воспитывают 10 детей. Ситуация имела место в селе Хлевное. Глава многодетной семьи Александр Гальских уверен в том, что газовщики действовали неправомерно. В ресурсоснабжающей организации ранее заявили, что отключение от газа стало последней мерой воздействия на абонента за злостные неплатежи. Семья, по данным компании, должна за поставку ресурса более 40 000 рублей.
Напомним, 18 августа сотрудники газовой службы перекрыли подачу ресурса в дом семьи, где воспитывают 10 детей. Ситуация имела место в селе Хлевное. Глава многодетной семьи Александр Гальских уверен в том, что газовщики действовали неправомерно. В ресурсоснабжающей организации ранее заявили, что отключение от газа стало последней мерой воздействия на абонента за злостные неплатежи. Семья, по данным компании, должна за поставку ресурса более 40 000 рублей.
2 360
ттт
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