Общество

19 минут назад

Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки

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#газ #многодетная семья
Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки

Ее итоги будут известны в октябре.

Следственный отдел по Усмани СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверки ситуации с отключением от газа дома многодетной семьи, сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства. Материалы о произошедшем поступили следователям от коллег из полиции. Итоги доследственной проверки планируют подвести в начале октября.

Напомним, 18 августа сотрудники газовой службы перекрыли подачу ресурса в дом семьи, где воспитывают 10 детей. Ситуация имела место в селе Хлевное. Глава многодетной семьи Александр Гальских уверен в том, что газовщики действовали неправомерно. В ресурсоснабжающей организации ранее заявили, что отключение от газа стало последней мерой воздействия на абонента за злостные неплатежи. Семья, по данным компании, должна за поставку ресурса более 40 000 рублей.
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#газ #многодетная семья

Комментарии (2)

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ттт

5 минут назад
Гость, может тогда сам за них заплатишь? если такой жалостливый
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Гость

10 минут назад
Господи, имейте совесть, благотворительность никто не отменял. 12 ртов без горячей еды, воды и отопления, в зиму - это катастрофа. Где депутаты, в помощь!
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