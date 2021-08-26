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Семью с 10 детьми отрезали от газа, поставщик ресурса говорит о значительном долге

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#многодетная семья #газ #жалоба
Семью с 10 детьми отрезали от газа, поставщик ресурса говорит о значительном долге

Глава семьи считает, что нарушены конституционные права его детей, а газовщики руководствуются действующим законодательством.

В редакцию GOROD48 обратился житель села Хлевное Александр Гальских. Мужчину и его семью хорошо знают в Липецкой области: Александр и его супруга — родители 10 детей. Все они живут в частном доме, одним из главных коммунальных ресурсом для них является газ. Но 18 августа газовую трубу к дому семьи с 10 детьми перекрыли.

- Наша непростая газовая история началась еще зимой. Мне пришло уведомление о необходимости поверки газового счетчика. В феврале. Когда весь дом топится от газа. Я связался с газовщиками и сказал, что не могу оставить семью в холоде. Тогда они стали нам начислять оплату за газ по нормативам. Начал расти долг. В первой половине августа под окнами дома появились газовщики и полиция. Нам собирались отрезать подачу газа, но я не дал. Потом они улучили момент, когда меня не было дома, и вернулись в сопровождении бойцов частной охранной службы. Без каких-либо документов в обоснование законности своих действий. Мой сын пытался противостоять им, но его избили. Газ отрезали. Они оставили без ресурса семью с 10 детьми! - возмущается Александр Гальских. - Я поехал разбираться с начальником местной газовой службы, пытался им объяснить, что их действия противозаконны и отразятся на несовершеннолетних детях. Что это вообще состав уголовного преступления. Продуктивного диалога не получилось. Нам отказали в подключении газа.

Спорную ситуацию прокомментировали в «Газпром межрегионгаз Липецк»: 

- В течение длительного времени абонент оплачивал потребленный газ частично, с марта 2020 года перестал оплачивать его вовсе. Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» неоднократно предупреждала должника, что неоплата потребленного газа влечет за собой отключение. Абонент не вышел на связь с компанией и не предпринял действий по урегулированию ситуации, несмотря на возможность заключения соглашения о погашении задолженности в рассрочку. В 2020 году в отношении абонента вынесен судебный приказ о взыскании образовавшейся задолженности. Оплаты по исполнительным листам в адрес компании не поступало. В сложившихся обстоятельствах поставщик газа, действуя в полном соответствии с законодательством, был вынужден приостановить поставку газа абоненту до погашения им образовавшейся задолженности, - сообщила советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова. - Отмечу, что отключение газоснабжения является крайней мерой и применяется в том случае, когда все остальные методы взаимодействия с абонентом для урегулирования вопроса погашения задолженности исчерпаны.

Александр Гальских не отрицает, что задолжал за газ, но не понимает, почему за это должны отвечать дети.

- Да, суд вынес постановление о взыскании с нас 44 000 рублей долга за поставку газа. Он образовался именно из-за того, что в феврале мы не смогли поверить счетчик. Не смог я этого сделать и позже, так как у нас нет лишних 10 000 рублей на эту процедуру. Так и пошли долги. Кроме того, мы как многодетная семья пользовались льготой на оплату ЖКУ. Из-за долга льготу сняли. Выплачивать долги мне сейчас нечем. У меня, индивидуального предпринимателя, арестованы счета и машина, хозяйство претерпевает сложности. Лишних денег на выплату долгов в семье нет. Все, что мы сейчас получаем — это пособие жены в 9 000 рублей. А все президентские выплаты сразу ушли в дело: вот получили мы 50 000 рублей — подготовили детей к школе. Нет, мы не голодаем, но на колбасу в семье денег, - говорит Александр Гальских.

Отец 10 детей не может понять, почему газовщики пошли на крайние меры, и попросил разобраться в этом прокуратуру, детского омбудсмена и депутатов Госдумы. Он надеется, что его дело сдвинется с мертвой точки и дом подключат к газу. А пока вся семья живет с проточным водонагревателем.
30 1668
#многодетная семья #газ #жалоба

Комментарии (30)

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Animal planet.

2 минуты назад
Многодетные семейки только по телеку рассказывают как они счастливы деля одну комнату на 6 человек. А на самом деле хотят сбежать из этого ада.
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Евгений

7 минут назад
Нашли злостного неплательщика 10 детишек.
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Липчанка

10 минут назад
Прикрываться детьми последнее дело. Сумел родить - умей и обеспечить!
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Ну да

12 минут назад
ваша Машка, прости сегодня долг одним-завтра 100 000 других таких же прибегут-не миллион же, дети же, прости же. Легко быть щедрой-за чужой счёт. Ничего, сейчас какой-нибудь кандидат накануне выборов проявит чудеса щедрости, оплатит и на всю область здесь же об этом раззвонит.
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жадность всех губит

14 минут назад
За газ,эта семья ,скорее всего ,ничего не платила,так как получали субсидии на малолетних детей....А вот когда пошёл долг за отказ поверки. счётчика раз в 10 лет,то начисляют по среднему.даже летом...Отсюда такой большой долг.....У меня сосед тоже решил не поверять счётчик,когда долг достиг 18 тысяч,ему также отрезали газ....Я не знаю,где теперь он живёт,но дом рушится...
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чекк

17 минут назад
Совет, Поверки счётчиков в 2020 году правительство разрешило временно не проводить начиная с конца марта. А этот папаша получил уведомление о поверке ещё в феврале. Так что к концу марта он уже был обязан поверку сделать, а он этого не сделал. Сам виноват. Газпром полностью прав.
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Ржуримагу

18 минут назад
Совет, а мы за него платить будем.
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Ахахах

20 минут назад
А не судьба летом поверить счётчик и не прикрываться количеством детей? В квитанция заблаговременно предупреждают о сроке поверки.
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ваша Машка

20 минут назад
Детишек жалко! Как они теперь без газа?! Не помыться , не поесть... А скоро в школу им... Ужас! Могли бы не отключать, простить долг, дети всё-таки... Не миллион же задолжали... Ну, нет... Они взяли - и отключили... Нелюди!!
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Гость

21 минуту назад
И с февраля по август не мог решить эту проблему или не хотел
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