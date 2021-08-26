сегодня, 13:36
Семью с 10 детьми отрезали от газа, поставщик ресурса говорит о значительном долге
Глава семьи считает, что нарушены конституционные права его детей, а газовщики руководствуются действующим законодательством.
- Наша непростая газовая история началась еще зимой. Мне пришло уведомление о необходимости поверки газового счетчика. В феврале. Когда весь дом топится от газа. Я связался с газовщиками и сказал, что не могу оставить семью в холоде. Тогда они стали нам начислять оплату за газ по нормативам. Начал расти долг. В первой половине августа под окнами дома появились газовщики и полиция. Нам собирались отрезать подачу газа, но я не дал. Потом они улучили момент, когда меня не было дома, и вернулись в сопровождении бойцов частной охранной службы. Без каких-либо документов в обоснование законности своих действий. Мой сын пытался противостоять им, но его избили. Газ отрезали. Они оставили без ресурса семью с 10 детьми! - возмущается Александр Гальских. - Я поехал разбираться с начальником местной газовой службы, пытался им объяснить, что их действия противозаконны и отразятся на несовершеннолетних детях. Что это вообще состав уголовного преступления. Продуктивного диалога не получилось. Нам отказали в подключении газа.
Спорную ситуацию прокомментировали в «Газпром межрегионгаз Липецк»:
- В течение длительного времени абонент оплачивал потребленный газ частично, с марта 2020 года перестал оплачивать его вовсе. Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» неоднократно предупреждала должника, что неоплата потребленного газа влечет за собой отключение. Абонент не вышел на связь с компанией и не предпринял действий по урегулированию ситуации, несмотря на возможность заключения соглашения о погашении задолженности в рассрочку. В 2020 году в отношении абонента вынесен судебный приказ о взыскании образовавшейся задолженности. Оплаты по исполнительным листам в адрес компании не поступало. В сложившихся обстоятельствах поставщик газа, действуя в полном соответствии с законодательством, был вынужден приостановить поставку газа абоненту до погашения им образовавшейся задолженности, - сообщила советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова. - Отмечу, что отключение газоснабжения является крайней мерой и применяется в том случае, когда все остальные методы взаимодействия с абонентом для урегулирования вопроса погашения задолженности исчерпаны.
Александр Гальских не отрицает, что задолжал за газ, но не понимает, почему за это должны отвечать дети.
- Да, суд вынес постановление о взыскании с нас 44 000 рублей долга за поставку газа. Он образовался именно из-за того, что в феврале мы не смогли поверить счетчик. Не смог я этого сделать и позже, так как у нас нет лишних 10 000 рублей на эту процедуру. Так и пошли долги. Кроме того, мы как многодетная семья пользовались льготой на оплату ЖКУ. Из-за долга льготу сняли. Выплачивать долги мне сейчас нечем. У меня, индивидуального предпринимателя, арестованы счета и машина, хозяйство претерпевает сложности. Лишних денег на выплату долгов в семье нет. Все, что мы сейчас получаем — это пособие жены в 9 000 рублей. А все президентские выплаты сразу ушли в дело: вот получили мы 50 000 рублей — подготовили детей к школе. Нет, мы не голодаем, но на колбасу в семье денег, - говорит Александр Гальских.
Отец 10 детей не может понять, почему газовщики пошли на крайние меры, и попросил разобраться в этом прокуратуру, детского омбудсмена и депутатов Госдумы. Он надеется, что его дело сдвинется с мертвой точки и дом подключат к газу. А пока вся семья живет с проточным водонагревателем.
Animal planet.
Евгений
Липчанка
Ну да
жадность всех губит
чекк
Ржуримагу
Ахахах
ваша Машка
Гость