Выборы депутатов Госдумы в Липецкой области признаны состоявшимися

Сегодня в здании администрации Липецкой области председатель облизбиркома Юрий Алтухов, представители политических партий и наблюдатели подписали итоговые протоколы голосования по выборам депутатов Госдумы в одномандатных округах.Выборы по одномандатным округам №№114 и 115 признаны действительными, а победителями голосования признаны Николай Борцов и Михаил Тарасенко.Постановление о признании выборов состоявшимися направляется в "Липецкую газету" для публикации, на сайт облизбиркома и спецсвязью в ЦИК РФ.Как прозвучало на заседании избирательной комиссии Липецкой области, за всю предвыборную кампанию избирком рассмотрел всего одну жалобу, признанную несущественной. Нарушений на выборах депутатов Госдумы также не было.На заседание регионального избиркома губернатор Игорь Артамонов, поздравил победителей кампании и выразил надежду на плодотворную работу.