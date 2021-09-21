Политика

17 минут назад

Выборы депутатов Госдумы в Липецкой области признаны состоявшимися

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#выборы
Выборы депутатов Госдумы в Липецкой области признаны состоявшимися
Сегодня в здании администрации Липецкой области председатель облизбиркома Юрий Алтухов, представители политических партий и наблюдатели подписали итоговые протоколы голосования по выборам  депутатов Госдумы в одномандатных округах.

Выборы по одномандатным округам №№114 и 115 признаны действительными, а победителями голосования признаны Николай Борцов и Михаил Тарасенко. 

Постановление о признании выборов состоявшимися направляется в "Липецкую газету" для публикации, на сайт облизбиркома и спецсвязью в ЦИК РФ. 

Как прозвучало на заседании избирательной комиссии Липецкой области, за всю предвыборную кампанию избирком рассмотрел всего одну жалобу, признанную несущественной. Нарушений на выборах депутатов Госдумы также не было. 

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На заседание регионального избиркома губернатор Игорь Артамонов, поздравил победителей кампании и выразил надежду на плодотворную работу.
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#выборы

Комментарии (1)

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ЛипецкТлен

5 минут назад
а чего это такие лица кислые? )
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