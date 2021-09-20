Происшествия
51 минуту назад
Массовое ДТП на улице Космонавтов записала камера наблюдения
«Тойота» собрала четыре автомобиля.
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ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Космонавтов вечером 20 сентября записала камера наблюдения.
Судя по записи, выехавший на полосу встречного движения автомобиль «Тойота» собрала не три, а четыре автомобиля. При этом видимых причин или препятствий, которые привели к такому маневру водителя «Тойоты», на видео не заметно.
Как рассказывали очевидцы аварии, «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий на светофоре «ВАЗ-2107», который отбросило на «Митсубиси». Затем «Тойота» врезалась в «Ауди». А этот автомобиль, как видно на записи, ударился сзади стоящую машину.
Судя по записи, выехавший на полосу встречного движения автомобиль «Тойота» собрала не три, а четыре автомобиля. При этом видимых причин или препятствий, которые привели к такому маневру водителя «Тойоты», на видео не заметно.
Как рассказывали очевидцы аварии, «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий на светофоре «ВАЗ-2107», который отбросило на «Митсубиси». Затем «Тойота» врезалась в «Ауди». А этот автомобиль, как видно на записи, ударился сзади стоящую машину.
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