Происшествия

51 минуту назад

Массовое ДТП на улице Космонавтов записала камера наблюдения

8 2137
#ДТП

«Тойота» собрала четыре автомобиля.

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ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Космонавтов вечером 20 сентября записала камера наблюдения. 

Судя по записи, выехавший на полосу встречного движения автомобиль «Тойота» собрала не три, а четыре автомобиля. При этом видимых причин или препятствий, которые привели к такому маневру водителя «Тойоты», на видео не заметно.

Как рассказывали очевидцы аварии, «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий на светофоре «ВАЗ-2107», который отбросило на «Митсубиси». Затем «Тойота» врезалась в «Ауди». А этот автомобиль, как видно на записи, ударился сзади стоящую машину.
8 2137
#ДТП

Комментарии (8)

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4 минуты назад
красно-белый жигуль, который ехал за тойотой, тоже неадекватно по дворам гонялся в 19 часов
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Другг

13 минут назад
Двое молодых в Тойоте укуренные в ноль...
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Мерцательная аритмия

19 минут назад
опять я..
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Валентина

22 минуты назад
Задолбали Липецкие ездоки, наглецы сплошняком.
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н-дя

24 минуты назад
Скоро выйдет еще статья,что синие были в тойоте.
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Мимо проходил

26 минут назад
Попал в лужу и аквапланирование.где стоки ,для отводов воды.? Фонтаны строим ,а канализации никакой
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valerafromsplus

32 минуты назад
Больше жалко водителя Ваза. Может он 2 года на неё копил. ((
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Антисоветчик

42 минуты назад
Ехал и думал, но как? Банально как-то но у жигуля вся морда в хлам.
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