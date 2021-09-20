Происшествия

42 минуты назад

На улице Космонавтов автомобиль «Тойота» вылетел на встречку и собрал три машины

9 987
#ДТП
На улице Космонавтов автомобиль «Тойота» вылетел на встречку и собрал три машины

Водитель «Тойота» не хочет покидать свой автомобиль.

Вечером 20 сентября в Липецке на улице Космонавтов после перекрестка с улицей Терешковой в сторону 8-го микрорайона столкнулись автомобили «Тойота», «ВАЗ-2107», «Митсубиси» и «Ауди».

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Как рассказывают очевидцы аварии, «Тойота» выехала на полосу встречного движения, где стояли автомобили в ожидании разрешающего сигнала светофора. «Тойота» ударила «ВАЗ-2107», который по инерции отбросило на «Митсубиси». Затем «Тойота»  врезалась в «Ауди».

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Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи оказали помощь водителям «ВАЗа» и «Ауди». А вот водитель «Тойоты» и его пассажир не захотели покидать автомобиль. Хотя состояние их вызвало вопросы у всех участников ДТП.

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#ДТП

Комментарии (9)

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6 минут назад
Кто мимо проезжает, скиньте госномер. Липецк должен знать своих *героев *
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Юлия

13 минут назад
Зачем номера быдло-неадекватов закрашиваете?
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Очкарик

14 минут назад
Любители потыкать в телефончик за рулем
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пророки

21 минуту назад
а смысл выходить если дождь
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москвич

24 минуты назад
Водитель и пассажир тойоты,просто испугались липецких неадекватов.
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Думаете

26 минут назад
Что они наркоманы?
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К

26 минут назад
похоже он и мазду из новости ниже задтпировал
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Сильвер

28 минут назад
Опять на Город 48 засилье "летающих" автомобилей))) .
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Ванька Грозный

30 минут назад
Ни дня без аварии... Красотища-то какая , лепота !!
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