На улице Космонавтов автомобиль «Тойота» вылетел на встречку и собрал три машины

Водитель «Тойота» не хочет покидать свой автомобиль.



Вечером 20 сентября в Липецке на улице Космонавтов после перекрестка с улицей Терешковой в сторону 8-го микрорайона столкнулись автомобили «Тойота», «ВАЗ-2107», «Митсубиси» и «Ауди».Как рассказывают очевидцы аварии, «Тойота» выехала на полосу встречного движения, где стояли автомобили в ожидании разрешающего сигнала светофора. «Тойота» ударила «ВАЗ-2107», который по инерции отбросило на «Митсубиси». Затем «Тойота» врезалась в «Ауди».Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи оказали помощь водителям «ВАЗа» и «Ауди». А вот водитель «Тойоты» и его пассажир не захотели покидать автомобиль. Хотя состояние их вызвало вопросы у всех участников ДТП.