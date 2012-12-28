Пенсионер лишился 380 тысяч рублей из-за мошенников, пугавших его уголовным делом

В Липецке 78-летний мужчина стал жертвой телефонных аферистов, которые выманили у него крупную сумму денег, играя на страхе перед уголовной ответственностью.

26 мая пенсионеру позвонил неизвестный, предложивший записаться в электронную очередь для замены счётчиков. Для этого требовалось лишь назвать специальный код, что мужчина и сделал.Вскоре последовал новый звонок - от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил пенсионера, что с его счета пытаются похитить деньги для финансирования преступной деятельности, и угрожал уголовным преследованием за «финансирование преступников»Под давлением мошенников пенсионер посетил банк и перевел 380 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт». После перевода аферисты перестали выходить на связь, сообщили в УМВД России по Липецкой области.По факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование, устанавливая все обстоятельства преступления.