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77
27 минут назад
1

Пенсионер лишился 380 тысяч рублей из-за мошенников, пугавших его уголовным делом

В Липецке 78-летний мужчина стал жертвой телефонных аферистов, которые выманили у него крупную сумму денег, играя на страхе перед уголовной ответственностью.

26 мая пенсионеру позвонил неизвестный, предложивший записаться в электронную очередь для замены счётчиков. Для этого требовалось лишь назвать специальный код, что мужчина и сделал.

Вскоре последовал новый звонок - от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил пенсионера, что с его счета пытаются похитить деньги для финансирования преступной деятельности, и угрожал уголовным преследованием за «финансирование преступников»

Под давлением мошенников пенсионер посетил банк и перевел 380 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт». После перевода аферисты перестали выходить на связь, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

По факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование, устанавливая все обстоятельства преступления.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Надо же
18 минут назад
Как легковерны люди. Наверное, их никогда в жизни не обманывали. У меня мастерски врут и сестрица, и племянница, особенно убедительно последняя, да так, что заигрывается и сама в своё враньё верить начинает. Редчайшй пилотаж.
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