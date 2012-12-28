Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Выходные в Липецке: День защиты детей, разрешение на рыбалку и подарок горожанам – подорожание проезда
Происшествия
77
27 минут назад
1
Пенсионер лишился 380 тысяч рублей из-за мошенников, пугавших его уголовным делом
В Липецке 78-летний мужчина стал жертвой телефонных аферистов, которые выманили у него крупную сумму денег, играя на страхе перед уголовной ответственностью.
Вскоре последовал новый звонок - от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил пенсионера, что с его счета пытаются похитить деньги для финансирования преступной деятельности, и угрожал уголовным преследованием за «финансирование преступников»
Под давлением мошенников пенсионер посетил банк и перевел 380 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт». После перевода аферисты перестали выходить на связь, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
По факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование, устанавливая все обстоятельства преступления.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)