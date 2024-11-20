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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: День защиты детей, разрешение на рыбалку и подарок горожанам – подорожание проезда

Главные новости и анонсы событий наступившего уикенда.

Субботнее утро под «Барыню»

Как обычно для поднятия настроения начинаем рубрику с музыкального номера. Сегодня для читателей GOROD48 споют участники знаменитого ансамбля народной песни «Россиянка» имени Заслуженных работников культуры РФ Марии и Александра Уваровых.

Коллективу исполнилось 55 лет, на днях в ОЦКНТ прошёл юбилейный концерт, на котором оператор Аркадий Свиридов и сделал эту запись.



Жара на спад

В последний день весны в Липецке будет уже не так жарко – 26-28 градусов, а в первый день лета температура станет ещё умереннее – 24-26 градусов. Вполне комфортно, но жарой такую погоду не назовешь. Оба выходных дня смочат и небольшие кратковременные дожди.

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Отключение воды

31 мая с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- Боевой пр-д, 5, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Зоологической и Смоленской.

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1 июня почетное право провести День защиты детей без удобств выпадет счастливым жителям домов:

- ул. 15-й микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 39;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70;
- ул. Студенческий городок, 11а, 16а, 14;
- пр-д. Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.

Отключение света

Плановое отключение электричества произойдёт 31 мая с 09:00 до 17:00 в одном-единственном здании на улице Московской, 173.

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День защиты детей

Традиционно этот праздник отмечают в первый день лета. Праздновать будем, но.… По традиции в этот день запрещена продажа алкоголя на территории всего региона. Даже детям (хохочущий смайлик).

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Подорожание проезда в транспорте

+ 2 рубля за каждую поездку. В качестве «подарка» к празднику и началу лета власти решили пойти на поводу у перевозчиков и теперь проезд в один конец на городских и частных автобусах в Липецке составит 31 рубль по карте и 36 рублей за наличный расчёт.

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А что вы хотите – растёт в цене всё, кроме цифр официальной инфляции. Станут ли поездки после дрожания комфортнее, появятся ли кондиционеры, объявления остановок? Нет. А зачем? Ну напишут разгневанные пассажиры пару комментариев в Сети, что они ещё могут? Тем более, перевозчики утверждают, что создание хотя бы минимального уровня комфорта в автобусах требует дополнительных затрат. А денег нет, по крайней мере, на эту статью расходов. Мы вот теряемся в догадках, сколько миллионов нужно вложить, чтобы водители перестали рулить одной рукой, а другой – держать телефон для обсуждения друг с другом вечных вопросов – кто за кем едет и как делить прибыль (зачёркнуто). В общем, с подорожанием вас, дорогие земляки!

Велопарад

Это можно воспринять даже как намёк на выход из ситуации с подорожанием проезда. 1 июня в 12:00 в Липецке проведут показательный велопарад (6+).

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Принять участие смогут все желающие — для заезда подойдут не только велосипеды, но и самокаты или ролики. Старт от площади ДС «Звездный» (ул. Терешковой, 13), далее по улицам Космонавтов, Вермишева и Московской, с финишем на той же площади. Участникам потребуется пройти регистрацию и получить индивидуальный номер — среди зарегистрированных организаторы устроят розыгрыш главного приза, которым станет новый велосипед.

Во время движения велопробега движение транспорта, в том числе общественного, в центре Липецка перекроют.

Рыбалку разрешат

В ночь с субботы на воскресенье, 1 июня, во всех водоёмах Липецкой области отменяются ограничения на рыбную ловлю в связи с завершением 40-дневной охраны нереста.
Удить рыбу станет можно, но сохраняются два запрета: ловить судака нельзя до 8 июня, а передвижение на моторных лодках и катерах по рекам и Матырскому водохранилищу ограничего до 20 июня.

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Фото vk.com/fish_lip

И не стоит забывать, что в Липецкой области запрещён вылов более 5 кг рыбы в сутки одним рыбаком. Исключение, когда поймана крупная рыбина весом более 5 кило.

Экскурсии

Липчан и гостей города вновь приглашают на экскурсии по Липецку, или как говорят их организатору – прогулки. 31 мая одна из них тронется в путь в 10:00 от Нижнего парка (0+).

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Маршрут – по парку, по улице Ленина, по Соборной площади.

Под открытым небом

Мероприятия, которые пройдут в парках и в общественных местах города, на графике от МАУК «Культурные пространства Липецка».

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Кино на Городище

Возвращается и традиция показов фильмов на большом экране в районе Липецкого городища. 31 мая в 20:30 покажут блокбастер «Баба Яга спасает мир». Россия, 2023. Семейна комедия. Режиссёр Карен Захаров (6+).

Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад.

В ролях: Глафира Тарханова, Людмила Артемьева. Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда.


Ко Дню защиты детей

Главные торжества 1 июня начнутся с 16:00 на площади перед дворцом спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13). В программе спортивные эстафеты, мастер-классы по брейк-дансу и… игре на ложках. Уроки танцев и многие другие забавы (6+).

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В этот же день в 11:00 праздник «Детство золотое» (0+) пройдёт в ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а).

В 14:00 в детской библиотеке «Солнечная» (Сиреневый пр., 3, подъезд 2, квартира 39) начнётся игровая программа «Пусть детство звонкое смеется» (6+).

Про мальчика Петю

Липецкая государственная филармония приглашает 1 июня в 12:00 в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на знаменитый спектакль «Петя и волк» (6+).

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Про школьника Петю, который решил поймать волка, наводящего страх на животных в окрестностях. Вместе со своими друзьями — птицей, уткой и кошкой, мальчик отправляется в лес. Каждому персонажу сказки соответствует своя музыкальная тема —у волка она мрачная и зловещая мелодия, а у птицы — легкая и воздушная. В итоге, благодаря смекалке Пети и его друзей, волк попадает в сеть и его отводят в зоопарк.

Сказка «Петя и волк» не только увлекательная, но и образовательная: она учит детей различать звуки разных инструментов и знакомит их с оркестром. Автор видеоряда — София Володина.

Юбилей танцклуба «МиСС» 

Один из самых популярных танцевальных коллективов Липецка будет отмечать 30-летие 31 декабря в 17:00 в городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20). 

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Зрителей ждёт шоу с лучшими номерами, историями успеха и эмоциями, которые накопились за годы. В основе юбилейного концерта – постановка по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12+). Любимые цитаты, знакомые с детства, на языке танца. 

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы 31 мая в 18:00 повторит спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).

По пьесе Е. Шварца, отлично известной, благодаря экранизации. Это спектакль о Медведе, который боится стать человеком, но любовь даёт ему мужество. Ведь это же чудо, подвиг, когда человек становится человеком, идёт против судьбы! Постановка длится 2, 5 часа.

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В Липецком театре драмы (пл. Константиновой, 3) 31 мая в 18:00 «Новый Год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).

По пьесе М.Камолетти. Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

1 июня в 14:00 для детей на сцене «Приключения Незнайки» (6+).

Дорогие липчане! На выходных нас с вами ждёт много культурных событий. О них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на любимых электронных страницах!
Выходные в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
не-а че
46 минут назад
В Каменном и Ярлуково, живут уважаемые люди, они каждый день на своих катерах и лодках с мотором выезжают, видимо графики запретов им не указ.
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Кошмар
сегодня, 09:14
Ехала вчера вечером в автобусе 322. В салоне грязно, сиденья порваны и грязные. Из двух люков открыт только один, а второй наглухо заделан. Соответственно в автобусе духота. Шторы на окнах похожи на половую тряпку. Просто не уважение к нам, пассажирам и за такой комфорт плати за проезд на 2 рубля дороже?
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