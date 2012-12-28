Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Липецкая вечЁрка: полыхающий заповедник, захват парковок и приговор вору в законе и замначальнику тюрьмы
Выходные в Липецке: День защиты детей, разрешение на рыбалку и подарок горожанам – подорожание проезда
Выходные в Липецке: День защиты детей, разрешение на рыбалку и подарок горожанам – подорожание проезда
Общество
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сегодня, 12:06
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Вода в двух домах на проспекте Победы отключена из-за ремонтных работ
Когда починят водопровод — пока не известно. Но в бочках воду обещают подвозить..
Подвоз воды организован к дому 114/1.
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