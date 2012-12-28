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303
сегодня, 12:06
3

Вода в двух домах на проспекте Победы отключена из-за ремонтных работ

Когда починят водопровод — пока не известно. Но в бочках воду обещают подвозить..

Как сообщили в «РВК-Липецк», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, временно, до завершения работ, ограничил подачу холодной воды в два дома — проспект Победы, 114/1 и 112б.

Подвоз воды организован к дому 114/1.
отключение воды
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 12:21
Они даже не вкусе на каких у них объектах ведутся работы. В первом очерке мы не отключали а сейчас выясняется всё-же они. ВОТ ЭТО ПОСТОВЩИКИ.
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Пиши-Читай
46 минут назад
ПостАвщики
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Чеши-питай
29 минут назад
ПостАвщики О "не вкусе" возражений нет?)
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