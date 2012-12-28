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15 минут назад

В домах на проспекте Победы пропала вода

Ресурсники уверяют жильцов, что они воду не отключали.

Жители дома 114/1 по проспекту Победы сообщают об отсутствии воды в доме уже третьи сутки.

«Холодной воды нет. Горячая отключена планово. Мы вообще без воды. Нет никакой информации. «РВК» принимает заявки, но нет никакого ответа. По телефону они говорят, что с их стороны проблем нет. Никто не ищет в чем проблема. Без воды несколько домов.», — пишут в редакцию жители проспекта Победы.

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