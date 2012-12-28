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Общество
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15 минут назад
В домах на проспекте Победы пропала вода
Ресурсники уверяют жильцов, что они воду не отключали.
«Холодной воды нет. Горячая отключена планово. Мы вообще без воды. Нет никакой информации. «РВК» принимает заявки, но нет никакого ответа. По телефону они говорят, что с их стороны проблем нет. Никто не ищет в чем проблема. Без воды несколько домов.», — пишут в редакцию жители проспекта Победы.
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