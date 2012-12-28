Двое жителей Добровского района ограбили земляка

В Добровском районе мужчина ограбил своего 54-летнего односельчанина, а его подруга снимала и тратила деньги с похищенной карты.

Грабеж произошёл в Добровском районе в феврале этого года. На 54-летнего мужчину напал его 4о-летний земляк и отнял банковскую карту, с которой 41-летняя подружка грабителя сняла 18 тысяч рублей.Добровские Бонни и Клайд потратили деньги в магазинах.Под суд пошли оба. Судят криминальный дуэт по статьям о грабеже и снятие денег с чужого банковского счета. Им грозит до 7 лет лишения свободы.