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Происшествия
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сегодня, 09:13
Двое жителей Добровского района ограбили земляка
В Добровском районе мужчина ограбил своего 54-летнего односельчанина, а его подруга снимала и тратила деньги с похищенной карты.
Добровские Бонни и Клайд потратили деньги в магазинах.
Под суд пошли оба. Судят криминальный дуэт по статьям о грабеже и снятие денег с чужого банковского счета. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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