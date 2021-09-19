Происшествия
сегодня, 13:55
Женщина попала под машину на пешеходном переходе в Липецке
Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора.
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Днем 18 сентября в 15.25 в Липецке на улице Стаханова напротив дома № 34 на автомобиле «Ауди» 35-летний водитель на запрещающий сигнал светофора сбил женщину.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 69-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После ДТП ее осмотрели врачи и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
- В отношении водителя в настоящий момент составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ – за управление автомобилем будучи лишенным прав. Дальнейшее процессуальное решение будет принято в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причинённому пешеходу, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 69-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После ДТП ее осмотрели врачи и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
- В отношении водителя в настоящий момент составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ – за управление автомобилем будучи лишенным прав. Дальнейшее процессуальное решение будет принято в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причинённому пешеходу, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Комментарии (15)
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алкан с 15-го
автоледи
Гость
Wert
кит
Толян
Таких лишать пожизненно
кит
!!!
Роман