Происшествия

сегодня, 13:55

Женщина попала под машину на пешеходном переходе в Липецке

14 1606
#ДТП
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Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора.

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Днем 18 сентября в 15.25 в Липецке на улице Стаханова напротив дома № 34 на автомобиле «Ауди» 35-летний водитель на запрещающий сигнал светофора сбил женщину.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 69-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После ДТП ее осмотрели врачи и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

- В отношении водителя в настоящий момент составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ – за управление автомобилем будучи лишенным прав. Дальнейшее процессуальное решение будет принято в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причинённому пешеходу, - уточнили в пресс-службе ведомства.
14 1606
#ДТП
2

Комментарии (15)

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алкан с 15-го

59 секунд назад
Сразу видно,что водитель без опыта,коль жал на тормоз до упора.
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автоледи

2 минуты назад
Смотреть надо куда идешь,коль жизнь дорога,и не важно,что горит зеленый или красный.
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Гость

5 минут назад
Он не только лишённый прав, но ещё и умалишённый.
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Wert

11 минут назад
Он мог ее как минимум объехать. А он жал тормоз до усра4ки.
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кит

13 минут назад
Перед ударом затормозил,ашь дым пошел из под колес,но поздно!
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Толян

19 минут назад
Город абсолютного беспредела на дорогах.Пьяные,неадекватные,лишенные прав.Такие новости каждый день.
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Таких лишать пожизненно

21 минуту назад
водительских прав и это справедливо а этому лет 8- 10 что бы подумал о жизни других
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кит

25 минут назад
!!!, Только сам хотел написать,что скорость под сотку! За 100 метров он ее увидел и не сбросил скорость!Пья ный ,100%!
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!!!

29 минут назад
Ехал явно под 100
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Роман

30 минут назад
А нерегулируемые переходы это вообще угроза.
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