Женщина попала под машину на пешеходном переходе в Липецке

Автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора.

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Днем 18 сентября в 15.25 в Липецке на улице Стаханова напротив дома № 34 на автомобиле «Ауди» 35-летний водитель на запрещающий сигнал светофора сбил женщину.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 69-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После ДТП ее осмотрели врачи и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



- В отношении водителя в настоящий момент составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ – за управление автомобилем будучи лишенным прав. Дальнейшее процессуальное решение будет принято в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причинённому пешеходу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

