В Липецкой области за два дня в избирательные комиссии разных уровней поступило 18 обращений

До окончания трехдневного голосования остается менее половины дня.

За двое суток от избирателей, кандидатов и политических партий в избирательные комиссии разного уровня поступило 18 обращений. Об этом GOROD48 сообщил заместитель председателя облизбиркома Сергей Кораблин.



Так, 17 сентября было восемь обращений, в том числе шесть от избирателей, которые просили разъяснить моменты, связанные с голосованием, и жаловались на очередь. Два от КПРФ. Партийцы жаловались, что в Грязинском районе их члену комиссии с правом совещательного голоса не выдали удостоверение – вопрос был решен на следующий день. А также пожаловались коммунисты на распространение агитматериалов против партии – заявление передано в органы МВД.



На второй день 18 сентября обращений стало больше. Коммунисты пожаловались, что здание УИК в селе Плеханово было открыто после 20.00. Записи камер наблюдения показали, что зампред УИК вернулась в помещение, чтобы забрать телефон.



Не подтвердилась жалоба и о том, что член УИК с правом совещательного голоса не был ознакомлен с реестром голосующих за пределами участков в Ельце. Установить, что этого не было также помогли записи камер наблюдения.



Две жалобы поступило от партийцев по поводу хранения в ночное время бюллетеней в переносном ящике, а не в сейф-пакетах.



Также проверяется жалоба, поступившая из Центральной избирательной комиссии о том, что сотрудников УФСИН принудительно заставляли проголосовать.



Не осталось без внимания обращение ЛДПР по факту голосования на избирательном участке 19-02 в Хлевенском районе не прикрепленной к этому участку женщины. С ним работает районный ТИК.



Также идет проверка обращения из ЦИК, в котором гражданин указал на неизвестных ему личностей, прописанных по его адресу. В связи с этим мужчина отказался голосовать. ТИК Правобережного округа города Липецка в данный момент разбирается в проблеме.



Граждан чаще всего интересовало уточнение персональных данных и мест, где они могут проголосовать. Некоторые избиратели, которые по открепительным заявлениям проголосовали на выборах в Госдуму, не получили бюллетени на выборы в облсовет. Им объяснили, что у них еще есть время прийти на свои участки и проголосовать по месту прописки.



В облизберкоме уточнили, что в работу принимаются только письменные обращения.

