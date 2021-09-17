Липецкая спортсменка с инвалидностью приняла участие в голосовании

Липецкая спортсменка-паралимпийка Алена Затонская сделала свой выбор в первый же день голосования. На избирательный участок спортсменка, получившая инвалидность, предпочла явиться самостоятельно.

Примечательно, что 23-летняя чемпионка России по адаптивной академической гребле голосует впервые – прежде из-за тяжелых травм и состояния здоровья такой возможности у нее не было. Так, в начале мая 2017 года стоявшую на обочине девушку сбил автомобиль. Эта авария разделила жизнь Алены на «до» и «после»: она получила тяжелейшие травмы – перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, многочисленные переломы нескольких ребер, повреждение легких, руки. Позвоночник начинающего тренера врачи собирали буквально по кусочкам, установив металлическую конструкцию для его скрепления. Тогда медики не давали никаких утешительных прогнозов, однако девушка, которая с трех лет занималась художественной гимнастикой и спортивными танцами, вернулась в спорт, переключившись на адаптивную академическую греблю. В июле она завоевала золотую медаль на чемпионате России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.А сейчас Алена Затонская сделала свой выбор, приняв участие в голосовании на выборах в новый состав Госдумы восьмого созыва, а также депутатов областного Совета седьмого созыва. Несмотря на то, что сотрудники избирательной комиссии готовы были приехать к Алене на дом, девушка предпочла самостоятельно прибыть на участок. Посетить его было возможно для людей с ограничениями здоровья – участок оборудован всем необходимым для маломобильных избирателей.Первое участие в голосовании 23-летней «золотой» спортсменки с особенностями здоровья отметили также благодарственным письмом, подписанным председателем избирательной комиссии Липецкой области Юрием Алтуховым.Голосовать нужно, считает Алена. «Глупо говорить, что все выбрали за тебя, если ты даже не пришел». Девушка призналась, что даже сомнений не было относительно того, явиться на избирательный участок или нет. Особенно после того, как удалось добиться успехов в спорте после тяжелой травмы.