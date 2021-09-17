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Липецкая спортсменка с инвалидностью приняла участие в голосовании
Липецкая спортсменка-паралимпийка Алена Затонская сделала свой выбор в первый же день голосования. На избирательный участок спортсменка, получившая инвалидность, предпочла явиться самостоятельно.
А сейчас Алена Затонская сделала свой выбор, приняв участие в голосовании на выборах в новый состав Госдумы восьмого созыва, а также депутатов областного Совета седьмого созыва. Несмотря на то, что сотрудники избирательной комиссии готовы были приехать к Алене на дом, девушка предпочла самостоятельно прибыть на участок. Посетить его было возможно для людей с ограничениями здоровья – участок оборудован всем необходимым для маломобильных избирателей.
Первое участие в голосовании 23-летней «золотой» спортсменки с особенностями здоровья отметили также благодарственным письмом, подписанным председателем избирательной комиссии Липецкой области Юрием Алтуховым.
Голосовать нужно, считает Алена. «Глупо говорить, что все выбрали за тебя, если ты даже не пришел». Девушка призналась, что даже сомнений не было относительно того, явиться на избирательный участок или нет. Особенно после того, как удалось добиться успехов в спорте после тяжелой травмы.
Фото: Избирательная комиссия Липецкой области