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В помещениях избирательных комиссий работает 2621 наблюдатель
Новшество этих выборов – Центр общественного наблюдения. Такие Центры созданы в каждом регионе страны. В Липецке он располагается на улице Скороходова, 2.
- Если возникнет необходимость, мы имеем возможность просмотреть видео еще раз и при необходимости направить на участок мониторинговую группу, - рассказала Ирина Бурмыкина.
Напомним, сегодня в России началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы. В Липецкой области выбираются еще и депутаты областного Совета.
На выборах депутатов Госдумы голосование в регионе проходит по партийным спискам и двум одномандатным избирательным округам: №№ 114 и 115. Борьбу за места ведут 14 политических партий. В округах зарегистрировано 18 кандидатов: в округе № 114 – 8, № 115 – 10. На выборах депутатов Липецкого областного Совета зарегистрировано 400 кандидатов: 281 – по партийным спискам и 119 по одномандатным округам.
В Липецкой области избиратели получают по четыре бюллетеня. Первый – по выборам кандидатов в Государственную Думу. С его помощью избиратели голосуют за политическую партию.
Второй бюллетень – по одномандатным округам в Государственную Думу. В Липецкой области это округа №№114 и 115. По округам соревнуются 18 кандидатов от партий. Их фамилии представлены в бюллетенях алфавитном порядке.
Третий бюллетень – по выборам в Липецкий областной Совет депутатов. Выбрать нужно одно из девяти избирательных объединений.
Четвертый бюллетень – по выборам депутатов облсовета от избирательного округа. Голосование проходит по 28 одномандатным избирательным округам. По каждому округу баллотируется от трех до пяти кандидатов.
Голосование продлится три дня и закончится в восемь вечера 19 сентября.
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