В помещениях избирательных комиссий работает 2621 наблюдатель

Новшество этих выборов – Центр общественного наблюдения. Такие Центры созданы в каждом регионе страны. В Липецке он располагается на улице Скороходова, 2.

Как сообщила в медиацентре областной избирательной комиссии председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина, в центре наблюдения размещены восьми мониторов, которые в режиме онлайн принимают трансляцию с 360 камер видеонаблюдения. К системе наблюдения также подключены 15 ноутбуков. С их помощью за ходом голосования могут следить кандидаты, представители политических партий, наблюдатели и все желающие убедиться в прозрачности выборов.



- Если возникнет необходимость, мы имеем возможность просмотреть видео еще раз и при необходимости направить на участок мониторинговую группу, - рассказала Ирина Бурмыкина.



Напомним, сегодня в России началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы. В Липецкой области выбираются еще и депутаты областного Совета.

На выборах депутатов Госдумы голосование в регионе проходит по партийным спискам и двум одномандатным избирательным округам: №№ 114 и 115. Борьбу за места ведут 14 политических партий. В округах зарегистрировано 18 кандидатов: в округе № 114 – 8, № 115 – 10. На выборах депутатов Липецкого областного Совета зарегистрировано 400 кандидатов: 281 – по партийным спискам и 119 по одномандатным округам.



В Липецкой области избиратели получают по четыре бюллетеня. Первый – по выборам кандидатов в Государственную Думу. С его помощью избиратели голосуют за политическую партию.

Второй бюллетень – по одномандатным округам в Государственную Думу. В Липецкой области это округа №№114 и 115. По округам соревнуются 18 кандидатов от партий. Их фамилии представлены в бюллетенях алфавитном порядке.



Третий бюллетень – по выборам в Липецкий областной Совет депутатов. Выбрать нужно одно из девяти избирательных объединений.



Четвертый бюллетень – по выборам депутатов облсовета от избирательного округа. Голосование проходит по 28 одномандатным избирательным округам. По каждому округу баллотируется от трех до пяти кандидатов.



Голосование продлится три дня и закончится в восемь вечера 19 сентября.



