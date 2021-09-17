Политика

сегодня, 12:21

Липчанка пожаловалась на очередь на избирательном участке

10 1845
#выборы
1
Липчанка пожаловалась на очередь на избирательном участке

В облизбирком поступило три обращения.

В Липецкой области проходят выборы. Как сообщил GOROD48 заместитель председателя облизбиркома Сергей Кораблин, в облизбирком поступило три обращения. Представители КПРФ пожаловались на подложный негативный агитационный материал, который неизвестные распространяли минувшей ночью. Агитка была без выходных данных. В облизбиркоме сейчас готовится представление в полицию, чтобы там приняли меры.

Еще одно обращение поступило от женщины, которая пожаловалась на очередь на избирательном участке. А гражданин потребовал «отозвать свое волеизъявление» и изъять его данные из списка избирателей. Ему объяснили, что сделать это невозможно.
10 1845
#выборы
1

Комментарии (10)

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Я

21 минуту назад
диванный комментатор, наверное, пора поднять свою * с дивана и начать интересоваться кто и что с Вашей жизнью вместо Вас самих делает. Долежались, дальше некуда.
ответить

911

38 минут назад
Отопление обещали дать в больницы. Обманули, как всегда.
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Пенсионерки

44 минуты назад
с утра пораньше рванули голосовать ! Эти наголосуют нам проблемы !
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Коммунисту

49 минут назад
Коммунист, на свой народ можно пожаловаться только в ООН. Ведь народ выбирал и тех, кто предложил реформу, и тех, кто за неё проголосовал.
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Ollle

52 минуты назад
He зa кoгo голосовать. В списках только украинские и еврейские фамилии. Такое ощущение, что у нас укро-еврейское иго.
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диванный комментатор

58 минут назад
Что толку голосовать-то?! Жизни , как не было хорошей , так и не будет!!
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скептик

сегодня, 12:45
Если сделали б онли голосование в( реальном времени) голосов было бы гораздо больше, а так нет желания
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Animal planet.

сегодня, 12:44
Каких только мягко скажем не умных людей не бывает.
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Негативный агитационный материал

сегодня, 12:28
не нужен! достаточно посмотреть сведения о доходах этих лиц на сайте облизбиркома - и Ваши глаза сразу округляться
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Коммунист

сегодня, 12:24
А кому пожаловаться о том, что у меня украли 5 лет пенсии?
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