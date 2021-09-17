Липчанка пожаловалась на очередь на избирательном участке

В облизбирком поступило три обращения.

В Липецкой области проходят выборы. Как сообщил GOROD48 заместитель председателя облизбиркома Сергей Кораблин, в облизбирком поступило три обращения. Представители КПРФ пожаловались на подложный негативный агитационный материал, который неизвестные распространяли минувшей ночью. Агитка была без выходных данных. В облизбиркоме сейчас готовится представление в полицию, чтобы там приняли меры.



Еще одно обращение поступило от женщины, которая пожаловалась на очередь на избирательном участке. А гражданин потребовал «отозвать свое волеизъявление» и изъять его данные из списка избирателей. Ему объяснили, что сделать это невозможно.