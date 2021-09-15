За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 112 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 49 819 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 504 человека выздоровели, в том числе 112 за последние сутки, 4 779 — лечатся, 1 536 человек умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 532 человека.

В больницах сегодня находятся 558 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 4 221 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 200 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина из них в Липецке — 109, на втором месте Елец — 27, на третьем Лебедянский район — 16 случаев. В Грязинском районе — 8, в Елецком и Усманском районах — по 7, в Измалковском районе — 6, в Краснинском и Задонском районах — по 5, в Данковском районе — 3, в Долгоруковском, Хлевенском и Чаплыгинском районах — по 2, в Тербунском районе — один заболевший.