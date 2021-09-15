Происшествия

58 минут назад

В Липецке арестован отрезавший уши 44-летнему горожанину мужчина

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#поножовщина
5

Подозреваемый надрезал уши ножом.

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Напомним, ночью 10 сентября нетрезвый липчанин лишился ушей по пути домой. Около семи часов утра в Липецкую областную клиническую больницу поступил 44-летний мужчина без ушей, который пояснил, что в 12-м микрорайоне он стал участником конфликта, во время которого его ударили по голове и отрезали уши. С отрезанными ушами мужчина явился домой, и жена тут же отправила его в больницу. С диагнозом «ампутация ушных раковин и закрытая черепно-мозговая травма» пострадавшего госпитализировали. Одно ухо — оно было надрезано — мужчине пришили. А вот части второго уха у потерпевшего с собой не было, поэтому раны просто зашили.

Из больницы сообщение поступило в дежурную часть, отдел полиции №2 начал проверку, и уже 11 сентября подозреваемого в нападении на липчанина задержали, он полностью признал вину и раскаялся. В тот же день его арестовали.

Как сообщили GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по пункту «З» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Задержанному 39 лет, он уроженец Московской области, не имеющий постоянного места жительства, ранее не судим.

По уточнённой информации, конфликт между мужчинами произошел 10 сентября около 02:30 у одного из домов по улице Космонавтов. Мужчины ранее не были знакомы, и оба были пьяны. По версии следствия, задержанный надрезал ушные раковины 44-летнему липчанину ножом.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

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#поножовщина
5

Комментарии (3)

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Как гость
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Почему???

30 минут назад
Почему скрывают лица животных???
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Липецк

34 минуты назад
Пусть родственники иск к нему готовят на проведение пластической операции, одновременно хадатайствуют об аресте имущества.
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Гость

35 минут назад
Пить надо меньше, а то все.думают напьюсь, пошляюсь ночью и ничего со мной не случится, ан нет случилось, таперь безухый, ну этот мужик точно с водкой завяжет, а другие любители за воротник залить-задумайтесь.
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