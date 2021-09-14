Партия пенсионеров — партия для всех

Достойный труд - достойная зарплата - достойная пенсия!

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Программа партии проста и понятна каждому. В ней разобраны практически все насущные проблемы и намечены конкретные пути их решения.

Партия пенсионеров № 14 в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму и № 4 на выборах в областной Совет депутатов.



Агитационный материал изготовлен ООО "Курс". ИНН 4826048596. Заказчик - Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области.Оплата агитационного материала произведена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области.

