Политика

сегодня, 08:00

Партия пенсионеров — партия для всех

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#Выборы 2021
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Достойный труд - достойная зарплата - достойная пенсия!

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Программа партии проста и понятна каждому. В ней разобраны практически все насущные проблемы и намечены конкретные пути их решения.  
Партия пенсионеров № 14 в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму и № 4  на выборах в областной Совет депутатов.

Агитационный материал изготовлен ООО "Курс". ИНН 4826048596. Заказчик - Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области.Оплата агитационного материала произведена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Липецкой области.
397
#Выборы 2021
1

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