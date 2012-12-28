Елецкую пенсионерку обокрали под предлогом сверки показаний счётчиков

Одну из обманщиц нашли и осудили.

Елецкий городской суд приговорил ранее судимую за кражи липчанку к году условного срока за квартирную кражу группой лиц по предварительному сговору c причинением значительного ущерба (по пунктам «а, в» части второй статьи 158 УК РФ).Это преступление было совершено днём 11 ноября прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанка пришла в квартиру в доме №17 по улице Свердлова в Ельце под предлогом сверки показаний счетчиков, а потом убедила хозяйку покинуть квартиру, чтобы вместе просмотреть и показания счётчиков на территории двора, а в это время её сообщница украла 20 000 рублей, хранящихся под матрасом кровати.Осужденная рассказала: со своей сообщницей — цыганкой по имени Надежда она познакомилась в то же утро в магазине, и та предложила вместе совершить кражу — она этим и промышляла, попадая в квартиры пенсионеров и отвлекая их под разными предлогами. Свою жертву — гуляющую по аллее у фонтана пожилую женщину они приметили ещё на улице, разговорили и пошли к ней домой под предолгом проверки показаний счётчиков.Украденные 20 000 рублей сообщницы поделили пополам. А пенсионерка практически сразу хватилась денег — вспомнила, что проверяющие даже не показали никакие документы. Обманщиц женщина почти не запомнила. Но к счастью, они попали на запись камер наблюдения и одну из женщин сразу вычислили. Уголовное дело в отношении её случайной сообщницы выделено в отдельное производство.