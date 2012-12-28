За утро в Липецкой области ушли под воду мост и дорога

Вода залила низководный мост в Елецком округе и участок дороги — в Лебедянском.

Сегодня утром оказался подтоплен низководный мост в селе Талица Елецкого округа: из берегов вышла река Быстрая Сосна.А в Лебедянском округе река Дон залила участок автодороги у села Черепянь.«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеются объездные пути до населенных пунктов», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.В минувший понедельник разлившийся Дон затопил три дороги в Лебедянском и Данковском округах: у сел Большое Попово, Калиновка и Волотово, Никольское и Красная Заря.