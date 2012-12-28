Липчанин продал конфискованную за пьяную езду «Ладу»

37-летнего липчанина осудили за уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества (по части 2 статьи 312 УК РФ) и оштрафовали на 150 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в конце декабря 2023 года Советский районный суд Липецка вынес мужчине приговор за пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ): его приговорили к 200 часам обязательных работ, лишению водительских прав на 1 год 8 месяцев, а также к конфискации автомобиля «Лада Веста» стоимостью 270 000 рублей. Но мужчина конфискованную «Ладу» успел продать.