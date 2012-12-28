Дорожный замес в Ельце: бетоновоз завалился на бок, «Ауди» врезалась в столб

Водители автомобилей остались целы и невредимы.

Серьезная авария произошла в Ельце на пересечении улиц 9 Января и Ленина — бетономешалка столкнулась с «Ауди». Легковушку после столкновения отбросило в столб, а «миксер» завалился на бок и перекрыл улицу 9 Января.По словам очевидцев, оба водителя живы.