Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца

11 сентября отмечался День трезвости.

С алкогольными психозами за 8 месяцев в наркологию поступили 112 человек. В последние годы с «белочкой» встречаются по 220-250 человек в год.





Видео - vk.com/id202331469



Вчера, 12 сентября добровольцы Липецкого православного общества «Трезвение» ко Всероссийскому дню трезвости провели в Тербунах и Ельце акцию «Пост трезвости» и флешмобы «Я за трезвость!». Но песенный флешмоб «Я за трезвость» испортил… алкоголик из Ельца. На словах «Я за трезвый образ жизни, я за трезвый образ мыслей, а ты?» он добавил «А я алкоголик из Ельца».- Целью акции стало привлечение внимания местных жителей к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения, - отметили организаторы. - Во время беседы с прохожими добровольцы рассказывали о Всероссийском дне трезвости и раздавали буклеты о преимуществе трезвого образа жизни.Напомним, проведённый медиками в Липецкой области соцопрос показал, что 90% населения поддерживают трезвость, 32% вообще никогда не употребляют спиртное, и менее 10% выпивают регулярно.В этом году от запоя и отравлений алкоголем в Липецкой области умерли 56 человек, это вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года, когда пьянка свела в могилу 110 человек.С начала года в Липецкий областной наркологический диспансер поступили около 5000 человек с алкогольной зависимостью.