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Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца

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#алкоголь #спиртное
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Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца

11 сентября отмечался День трезвости.

Вчера, 12 сентября добровольцы Липецкого православного общества «Трезвение» ко Всероссийскому дню трезвости провели в Тербунах и Ельце акцию «Пост трезвости» и флешмобы «Я за трезвость!». Но песенный флешмоб «Я за трезвость» испортил… алкоголик из Ельца. На словах «Я за трезвый образ жизни, я за трезвый образ мыслей, а ты?» он добавил «А я алкоголик из Ельца».


- Целью акции стало привлечение внимания местных жителей к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения, - отметили организаторы. - Во время беседы с прохожими добровольцы рассказывали о Всероссийском дне трезвости и раздавали буклеты о преимуществе трезвого образа жизни.

Напомним, проведённый медиками в Липецкой области соцопрос показал, что 90% населения поддерживают трезвость, 32% вообще никогда не употребляют спиртное, и менее 10% выпивают регулярно.

В этом году от запоя и отравлений алкоголем в Липецкой области умерли 56 человек, это вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года, когда пьянка свела в могилу 110 человек.

С начала года в Липецкий областной наркологический диспансер поступили около 5000 человек с алкогольной зависимостью.

С алкогольными психозами за 8 месяцев в наркологию поступили 112 человек. В последние годы с «белочкой» встречаются по 220-250 человек в год.

Видео - vk.com/id202331469
44 3878
#алкоголь #спиртное
7

Комментарии (44)

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Брежнев

43 минуты назад
Ну кто-то должен сказать правду!
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Такса глубоководная.

49 минут назад
Ну песенками, тут не поможешь. Наглядный пример бродит между плакатов.
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Мумий Тролль

49 минут назад
Просто Илья Лагутенко запил...
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Автор нафантазировал

51 минуту назад
Прикольно было бы, если на словах "Я за трезвый образ жизни, я за трезвый образ мыслей, а ты?», он ответил: Я алкоголик из Ельца. Но здесь же видео прилеплено, зачем сочинять то? Мужик просто сказал: Я алкоголик из Ельца
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Антикоммунисту

52 минуты назад
* время всё вернёте с патрохами,поверь мне.
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Справедливости! Здесь и сейчас!

53 минуты назад
Аникоммунист, вернуть, а почему бы и нет? Вы что-то имеете против этого? По-моему, глупо от такого отказываться!
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Александр

55 минут назад
Закодированные.
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Александр

сегодня, 16:36
Кто не курит и не пьёт тот здоровеньким помрёт
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Сильвер

сегодня, 16:35
Петруся, пробдема у меня одна.Отсутвие денег на опохмел
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Я

сегодня, 16:26
А просто не пить не пробовали?
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