Происшествия
сегодня, 10:46
Более 47 миллионов рублей выделено пострадавшим от взрыва газа в поселке Солидарность
Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в Елецком районе получат выплату на покупку жилья и материальную поддержку.
Глава региона Игорь Артамонов подписал распоряжение о выделении 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области на приобретение квартир людям, потерявшим свое жилье после взрыва газа, об этом сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района для оказания людям материальной помощи. При наличии погибших в семье и полном разрушении жилья они получат 1, 5 млн рублей, при полном разрушении жилья без погибших компенсация составит один миллион рублей, при частичном разрушении жилья — 500 тысяч рублей. Выплаты начнутся после 14 сентября 2021 года.
Повреждённое здание будет снесено. В поврежденном доме в поселке Солидарность Елецкого района неделю будет работать Следственное управление СК России по Липецкой области. Как сообщили в администрации Елецкого района, сейчас готовится документация на снос дома и расселение людей. После 20 сентября планируется начать работы на месте.
Сейчас в медучреждениях Ельца находятся четыре человека, из них трое взрослых и один ребёнок 2012 г. р. Все они получают необходимое лечение и психологическую поддержку и, по словам врачей, находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.
Обрушение жилого дома произошло в посёлке Солидарность Елецкого района ночью 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули. Пострадали 6 человек. Трое погибли, в том числе ребёнок.
Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района для оказания людям материальной помощи. При наличии погибших в семье и полном разрушении жилья они получат 1, 5 млн рублей, при полном разрушении жилья без погибших компенсация составит один миллион рублей, при частичном разрушении жилья — 500 тысяч рублей. Выплаты начнутся после 14 сентября 2021 года.
Повреждённое здание будет снесено. В поврежденном доме в поселке Солидарность Елецкого района неделю будет работать Следственное управление СК России по Липецкой области. Как сообщили в администрации Елецкого района, сейчас готовится документация на снос дома и расселение людей. После 20 сентября планируется начать работы на месте.
Сейчас в медучреждениях Ельца находятся четыре человека, из них трое взрослых и один ребёнок 2012 г. р. Все они получают необходимое лечение и психологическую поддержку и, по словам врачей, находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.
Обрушение жилого дома произошло в посёлке Солидарность Елецкого района ночью 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули. Пострадали 6 человек. Трое погибли, в том числе ребёнок.
Швондер
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