Липецк лидирует по числу заболевших коронавируснуой инфекцией

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 194 случая инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, новые заболевшие распределились по муниципалитетам региона следующим образом:



Липецк - 99

Грязинский район - 14

Добровский район - 2

Долгоруковский район - 5

Елецкий район - 9

Задонский район - 2

Краснинский район - 4

Лебедянский район - 8

Лев-Толстовский район - 3

Липецкий район - 11

Становлянский район - 12

Тербунский район - 11

Усманский район - 8

Чаплыгинский район - 6.



За минувшие сутки 175 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек об болезни умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 49033 случая новой коронавирусной инфекции, 42933 человека выздоровели, 1502 человека умерли. 4598 — на лечении.



В больницах области находятся 497 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получает лечение на дому 4101 пациент с лёгкой формой COVID-19.

