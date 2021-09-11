Коронавирус

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Липецк лидирует по числу заболевших коронавируснуой инфекцией

31 1993
#коронавирус
3
Липецк лидирует по числу заболевших коронавируснуой инфекцией
За последние сутки в Липецкой области подтверждены 194 случая инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, новые заболевшие распределились по муниципалитетам региона следующим образом: 

Липецк - 99 
Грязинский район - 14 
Добровский район - 2 
Долгоруковский район - 5 
Елецкий район - 9 
Задонский район - 2 
Краснинский район - 4 
Лебедянский район - 8 
Лев-Толстовский район - 3 
Липецкий район - 11 
Становлянский район - 12 
Тербунский район - 11 
Усманский район - 8 
Чаплыгинский район - 6.

За минувшие сутки 175 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек об болезни умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 49033 случая новой коронавирусной инфекции, 42933 человека выздоровели, 1502 человека умерли. 4598 — на лечении. 

В больницах  области находятся 497 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получает лечение на дому 4101 пациент с лёгкой формой COVID-19. 
31 1993
#коронавирус
3

Комментарии (31)

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Я угараю

13 минут назад
30 комментариев и написано это всё отсилы тремя людьми. Малыша, которого вечно гнобили учителя, теперь достают сопливые одноклассники. Ты как всегда палишся. Ставь точки после предложения и не будет так палевно, а то смешно, как один чел под разными никами сидит и сам с собой общается. Возьми себе ник НЫТИК и другие больше не придумывай обиженный ты наш
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Фу какая,гадость

35 минут назад
Перечитай свой коммент, нормальный человек не может быть таким злым и токсичным )
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гость

41 минуту назад
Как всегда, крыса и есть. Фу таким быть. Днище.
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Зина

46 минут назад
Перечитай свой коммент, лучше быть безграмотность человеком ,чем грамотным существом ,которое не ценит жизнь и безопасность окружающих его людей
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Пенсионерка

50 минут назад
Как всегда, ты подойди и скажи в лицо это мужчине ,потерявший мать или родных а не пиши как крыса анонимно на людей
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Перечитай свой коммент

52 минуты назад
Понял давно ,что, и больше так не позорься, безграмотное.
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Зарр

53 минуты назад
Как всегда, не зарекайся В жизни всё твоё зло тебе же и вернётся, не сомневайся
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Родитель

55 минут назад
Да ладно дети, у нас мамаша на собрание родительское (которое почему-то очно) приперлась с насморком и кашлем. Сограждане, мне стыдно за вас. Это дно.
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Светлана

57 минут назад
Только масочный режим и обработка хлоркой,вот наша победа над коронавирусом.Пришел домой,побрызгай на одежду хлоркой.
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Как всегда

сегодня, 17:34
.,, причинять вред баранобеснутым - задача любого адекватного человека.
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