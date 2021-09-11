Коронавирус
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Липецк лидирует по числу заболевших коронавируснуой инфекцией
31 1993
За последние сутки в Липецкой области подтверждены 194 случая инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, новые заболевшие распределились по муниципалитетам региона следующим образом:
Липецк - 99
Грязинский район - 14
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 5
Елецкий район - 9
Задонский район - 2
Краснинский район - 4
Лебедянский район - 8
Лев-Толстовский район - 3
Липецкий район - 11
Становлянский район - 12
Тербунский район - 11
Усманский район - 8
Чаплыгинский район - 6.
За минувшие сутки 175 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек об болезни умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 49033 случая новой коронавирусной инфекции, 42933 человека выздоровели, 1502 человека умерли. 4598 — на лечении.
В больницах области находятся 497 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получает лечение на дому 4101 пациент с лёгкой формой COVID-19.
Липецк - 99
Грязинский район - 14
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 5
Елецкий район - 9
Задонский район - 2
Краснинский район - 4
Лебедянский район - 8
Лев-Толстовский район - 3
Липецкий район - 11
Становлянский район - 12
Тербунский район - 11
Усманский район - 8
Чаплыгинский район - 6.
За минувшие сутки 175 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек об болезни умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 49033 случая новой коронавирусной инфекции, 42933 человека выздоровели, 1502 человека умерли. 4598 — на лечении.
В больницах области находятся 497 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получает лечение на дому 4101 пациент с лёгкой формой COVID-19.
31 1993
Комментарии (31)
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Я угараю
Фу какая,гадость
гость
Зина
Пенсионерка
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Зарр
Родитель
Светлана
Как всегда