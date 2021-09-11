Погода в Липецке

вчера, 17:00

В Липецкую область пришла сухая и теплая погода

5 2040
#потепление
2
В Липецкую область пришла сухая и теплая погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем будет от +20 до +25 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов. 

День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов
5 2040
#потепление
2

Комментарии (5)

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Будут, сразу напишу.

вчера, 23:31
А для Николая у Вас есть рекомендации?, пока нет...
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А для Николая у Вас есть рекомендации?

вчера, 22:56
Скоро наступит ваше лучше?
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Скоро наступит ваше лучше.

вчера, 19:54
Максим К, потерпите немного, совсем скоро будете платить за отопление,а то вам деньги девать некуда?
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Николай Прокладкин

вчера, 18:54
Главное, что бы было сухо!
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Максим К

вчера, 17:15
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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