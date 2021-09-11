В Липецкую область пришла сухая и теплая погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем будет от +20 до +25 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов.



День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов

