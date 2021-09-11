вчера, 17:00
В Липецкую область пришла сухая и теплая погода
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов.
День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов
Будут, сразу напишу.
А для Николая у Вас есть рекомендации?
Скоро наступит ваше лучше.
Николай Прокладкин
Максим К