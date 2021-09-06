Общество

54 минуты назад

На восьми улицах частного сектора отключат холодную воду для устранения утечек

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#отключения
На восьми улицах частного сектора отключат холодную воду для устранения утечек
7 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Пестеля, Загородной, Авиационной, переулков Рылеева и Макаренко – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке в переулке Рылеева.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улицы Баумана (в домах с № 262а по № 285), а также улиц Баженова и Курчатова из-за устранения утечки на водоводе на участке по улице Баумана.  

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.  

С 13:00 до 13:30 ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии в домах №№ 20, 21 по улице Новой для ремонтных работ на изношенных электрических сетях.  
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#отключения

Комментарии (1)

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Наталья

10 минут назад
Да какое же безобразие творится!! Летом отключают под предлогом ремонта, как похолодание начинается так отключают для устранения утечек и прорывов. Беспредел полнейший в Липецке
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