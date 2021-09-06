Здоровье
32 минуты назад
41-летний ельчанин выпил полтора литра стеклоочистителя и ослеп
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Судя по всему, мужчину от смерти спас антидот.
Как сообщили GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, в минувшую субботу из Елецкой районной больницы туда поступил 41-летний мужчина, который отравился метанолом.
Мужчина почувствовал себя плохо после того, как опохмелился стеклоочистителем — он выпил полтора литра стеклоомывающей жидкости. Судя по всему, прежде чем обратиться к врачам, ельчанирн пытался лечиться самостоятельно, принимая этанол, который считается антидотом при отравлении метиловым спиртом.
В результате отравления метанолом 41-летний мужчина полностью потерял зрение. Сейчас его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Мужчина почувствовал себя плохо после того, как опохмелился стеклоочистителем — он выпил полтора литра стеклоомывающей жидкости. Судя по всему, прежде чем обратиться к врачам, ельчанирн пытался лечиться самостоятельно, принимая этанол, который считается антидотом при отравлении метиловым спиртом.
В результате отравления метанолом 41-летний мужчина полностью потерял зрение. Сейчас его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
2 608
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01.09.2021 12:35Общество
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