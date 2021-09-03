Визит «коммунальщика» обошелся в 10`000 рублей

Женщина впустила в квартиру незнакомца проверить счетчик.

В дежурную часть полиции Ельца обратилась местная жительница. Пенсионерка рассказала, что отдала незнакомцу 10 000 рублей.



Ельчанка рассказала, что к ней в дверь позвонил мужчина и, когда потерпевшая открыла дверь, тот представился работником одной из компаний. При этом он пояснил, что ему необходимо проверить электрический счётчик. Ельчанка впустила его в квартиру, он осмотрел счётчик и сказал, что его нужно починить, иначе может произойти короткое замыкание. Пенсионерка согласилась. Спустя пару минут мужчина сказал, что всё сделал, и стоимость услуги составила 10 000 рублей. Пенсионерка отдала денежные средства, работник ушёл.



После этого она связалась с сыном и объяснила ситуацию, а тот ответил, что её обманули и необходимо обратиться в полицию.